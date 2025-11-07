Mois de l’Impact 2025 Promesses immersives : les expériences du public

- Date de publication 07.11.2025
- theme Conférences
- campus Rennes
Comment les industries créatives s’engagent-elles dans les transitions sociales, écologiques et technologiques ? Comment renouvellent-elles les expériences des publics ? Chaque mois, le Lab des Écoles Créatives fait dialoguer chercheurs et créateurs autour de ces enjeux, à travers des événements qui explorent les liens entre cinéma, animation, jeu vidéo, design, illustration ou photographie.
Le 21 novembre, le rendez-vous se tiendra à Rennes.
Chercheurs et créateurs issus du jeu vidéo, de la 3D et des dispositifs transmédia y questionneront la place de l’immersion dans la création contemporaine. Comment ces nouvelles formes d’expériences transforment-elles les récits et les interactions ? Comment participent-elles à sensibiliser au patrimoine, au vivant et aux grands enjeux de société ?
La journée alternera keynotes, tables rondes, interviews et démonstrations pour croiser expertises artistiques et technologiques, et ouvrir le débat sur les perspectives des industries culturelles et créatives à l’heure des hybridations technologiques.
Au programme
11h-11h30 — Les recherches du Lab
Promesses technologiques et renouvellement des récits, avec Sandra Mellot, directrice de la recherche des Écoles Créatives, et Fanny Duhem, ingénieure pédagogique et de recherche, doctorante au CNAM.
11h30-13h — Table ronde : Immersion culturelle
Dispositifs immersifs au service du patrimoine et de la culture.
Avec Florent Laroche, maître de conférences (HDR) et ingénieur à Centrale Nantes, spécialiste 3D et patrimoine ; Maxime Neveu, digital designer et creative coder, directeur adjoint de MAAP France ; Marc Petit, consultant tech et innovation pour Moment Factory, ancien expert CG pour Epic Games, Autodesk et Fabric Engines.
14h30-15h30 — Interview & démo : Émotion et interaction
Avec Léa Dedola, docteure en études audiovisuelles et communication, qui pilote des projets scientifiques et artistiques sur le dialogue émotionnel entre utilisateurs et œuvres interactives.
15h45-17h — Duo Recherche & Création : immersion dans le jeu
Regards croisés sur le potentiel engageant du jeu vidéo, avec Rachel Dufossé, Game Artist chez Wild Wits Games, et Edwige Lelièvre, docteure en arts numériques et Game Director chez MD Studio.
Écoles Créatives — Campus de Rennes
50 Rue Jules Andrade, 35000 Rennes
