Mettez votre avenir en perspective ! Durant les 5 années de formation, entre apprentissage théorique et pratique, nos étudiants échangent et réfléchissent au quotidien sur les théories de l’espace.

Un questionnement qu’ils alimentent et confrontent sans cesse lors d’ateliers de conception autour de l’aménagement d’espaces en jouant sur les volumes, la circulation, les matériaux et la lumière.

Un solide apprentissage des compétences artistiques et techniques nécessaires pour intégrer des bureaux d’études, des cabinets d’architecture, ou bien se lancer sur le marché du travail en tant qu’indépendant.