Titre RNCP39589 – Architecte d’Intérieur, Niveau 7 (Bac+5), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par décision du directeur général de France compétences en date du 01/10/2024.
Certificateurs : Ecoles Créatives Montpellier.
La certification professionnelle est obtenue par la validation de 3 blocs de compétences :
- 1 – Analyser et développer la conception créative d’un projet d’architecture intérieure
- 2 – Développer techniquement un projet d’architecture intérieure
- 3 – Organiser et piloter l’exécution d’un projet d’architecture intérieure
La certification est aussi accessible par la VAE.
Les modalités pédagogiques et d’évaluation peuvent être adaptées en cas de besoin de compensation du handicap, dans le respect du référentiel RNCP.
Téléchargez la fiche synthétique de la formation.