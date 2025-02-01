Lire la vidéo

Formation en
Architecture d'Intérieur

Développez vos compétences artistiques et techniques grâce à un cursus complet sur 5 ans en école de design. Entre apprentissage théorique et pratique, vous expérimentez toutes les techniques et univers créatifs de l'architecture. L'objectif ? Faire de vous un architecte reconnu en Architecture d’Intérieur, Scénographie ou Design d’Espace.

S'inscrire S'inscrire Télécharger la fiche formation Télécharger la fiche formation

  • Localisation

    Montpellier

  • Durée

    5 ans de formation

  • Certification

    Titre RNCP39589 - Architecte d'Intérieur, Niveau 7 (Bac+5), enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par décision du 01/10/2024.

  • Stage & Alternance

    Stages obligatoires de 8 semaines entre la 2e et 3e année.
    A partir de septembre 2025, la 4e et la 5e année sont proposées en initial avec stages alternés ou en apprentissage.

Présentation de la formation

Titre RNCP de niveau 7
Bac+5

Mettez votre avenir en perspective ! Durant les 5 années de formation, entre apprentissage théorique et pratique, nos étudiants échangent et réfléchissent au quotidien sur les théories de l’espace.

Un questionnement qu’ils alimentent et confrontent sans cesse lors d’ateliers de conception autour de l’aménagement d’espaces en jouant sur les volumes, la circulation, les matériaux et la lumière.

Un solide apprentissage des compétences artistiques et techniques nécessaires pour intégrer des bureaux d’études, des cabinets d’architecture, ou bien se lancer sur le marché du travail en tant qu’indépendant.

À l'ESMA nous prenons
la réussite au sérieux.

  • 95% Taux de réussite (2023)

  • 90% Taux d'insertion global dans l'emploi à 6 mois (2022)

  • 78% Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (2021)

Le cursus

Architecture d'Intérieur

Une formation en 5 ans, validée par un titre RNCP de Niveau 7 (Bac+5)

Validation de la formation par une Certification Professionnelle

Titre RNCP39589 – Architecte d’Intérieur, Niveau 7 (Bac+5), enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles, par décision du directeur général de France compétences en date du 01/10/2024.

Certificateurs : Ecoles Créatives Montpellier.

La certification professionnelle est obtenue par la validation de 3 blocs de compétences : 

  • 1 – Analyser et développer la conception créative d’un projet d’architecture intérieure
  • 2 – Développer techniquement un projet d’architecture intérieure
  • 3 – Organiser et piloter l’exécution d’un projet d’architecture intérieure

 

La certification est aussi accessible par la VAE.

Les modalités pédagogiques et d’évaluation peuvent être adaptées en cas de besoin de compensation du handicap, dans le respect du référentiel RNCP.

Téléchargez la fiche synthétique de la formation.

Plus d’informations sur France Compétences

Notre campus n'attend que vous

Admission et tarifs

Rejoindre l'ESMA, un investissement sur l'avenir

Parce que l’art est une discipline sérieuse, l’ESMA exige de ses étudiants un plein engagement dès le processus de recrutement, puis tout au long du cursus.

Une étude rigoureuse des dossiers et un entretien de motivation sont requis pour intégrer l’école.

En savoir plus

Notre richesse ?
Votre talent.

L'excellence créative est leur leitmotiv

Explorer les projets des étudiants

Nos dernières actus