Grand Prix Architecture d’Intérieur et Design Graphique Plurimédia 2025 : deux journées d’excellence pour nos étudiants.

Les 11 et 12 décembre 2025, les étudiants de dernière année des cursus Architecture d’Intérieur et Design Graphique Plurimédia de l’ESMA ont présenté leurs projets de fin d’études devant un panel de professionnels. Deux journées intenses, marquées par l’exigence, la créativité et le professionnalisme, qui se sont conclues par une soirée de remise des prix venant saluer le travail accompli et l’engagement des étudiants.
Deux cursus exigeants, ancrés dans la profession
Architecture d’Intérieur : concevoir, transformer, révéler les espaces
Le cursus Architecture d’Intérieur de l’ESMA forme des créateurs capables de penser et transformer les espaces, en alliant technicité et sens artistique. La formation permet aux étudiants d’acquérir des compétences solides en conception, ergonomie, matériaux, réglementation et communication visuelle, afin de répondre aux besoins d’un client du diagnostic jusqu’au projet finalisé.
Design Graphique Plurimédia : créer, raconter, transmettre
La formation Design Graphique Plurimédia prépare les futurs designers à concevoir des supports visuels sur tous médias : print, web, vidéo… Entre direction artistique, identité visuelle et narration graphique, le cursus développe à la fois créativité, culture visuelle, maîtrise technique et adaptabilité, en plaçant l’utilisateur et le message au cœur de la conception.
Deux jours d’épreuves intenses pour valoriser les compétences acquises
Les architectes d’intérieur : défendre un projet complet, du concept au dossier technique
Chaque étudiant en Architecture d’Intérieur a soutenu son projet de certification, destiné à valider trois blocs de compétences essentiels du diplôme. Véritable exercice professionnel, il demande de mener un projet de la demande du client jusqu’à l’avant-travaux.
Cette année, le sujet portait sur la rénovation de la brasserie Lepic, établissement emblématique situé au cœur de la Cité Créative, à deux pas du campus de l’ESMA.
Les étudiants ont présenté leur vision du lieu, leurs intentions créatives, leurs choix d’aménagement, leurs plans techniques et l’ensemble du processus de conception.
Les designers graphiques : dévoiler leur univers visuel et leur démarche créative
Pour les étudiants en Design Graphique Plurimédia, l’épreuve reposait sur la présentation de leur book professionnel et de leur mémoire de fin d’études. Chacun a détaillé sa méthodologie, ses recherches, son approche créative et technique, en exposant un panel de réalisations reflétant leur personnalité graphique et leur future identité professionnelle.
Une soirée de clôture festive : remise des prix et cocktail dînatoire
Après deux journées denses, l’événement s’est clôturé par une soirée conviviale, réunissant étudiants, proches, enseignants et professionnels. Au programme : remise des prix, échanges informels et cocktail dînatoire. Un moment fort, célébrant le travail accompli et marquant la fin d’un cycle d’apprentissage.
Palmarès 2025
Architecture d’Intérieur
- 3e prix : Lou Zalas
- 2e prix : Laurie Foulc
- 1e prix : Hinatea Sengues Menard
Design Graphique Plurimédia
- 3e prix : Léa Koonings
- 2e prix : Antoine Vayssiere Gaspard
- 1er prix : Ariana Torres
Bravo à nos étudiants !
Nous adressons nos plus sincères félicitations à l’ensemble des étudiants pour la qualité exceptionnelle de leurs productions, leur créativité et leur détermination. Nous leur souhaitons une belle continuation, de nombreux succès et une carrière à la hauteur de leur talent.
Un immense merci à nos professionnels du jury
Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude aux membres du jury pour leur disponibilité, leurs retours précieux et leur investissement durant ces deux jours :
- Anthony Gallien – Architecte d’Intérieur
- Gaia Malet – Architecte
- Yann De La Rica – Architecte D.E – Chargé de projet
- Cécile Bardin – Architecte d’Intérieur
- Jean-François Plégat – Architecte
- Alexis Cretin – Chef d’entreprise – Caconcept
- Emmanuel Boucherot – Concepteur/Créateur de sites internet et formateur WordPress
- Morgane Giardino – Graphiste et Web Designer
- Morgane Miquel – Attachée de presse
L’ensemble du jury a tenu à souligner la qualité remarquable des projets et le grand professionnalisme des étudiants, qui ont su démontrer leur maturité et leur maîtrise des compétences attendues dans leurs futures carrières.
Félicitations aux équipes enseignantes
Enfin, nous remercions chaleureusement nos enseignants, dont l’engagement constant, les conseils avisés et la rigueur pédagogique ont permis d’amener les étudiants à ce niveau d’excellence. Leur accompagnement a été déterminant dans la réussite de ces projets
