Grand Prix Architecture d’Intérieur et Design Graphique Plurimédia 2025 : deux journées d’excellence pour nos étudiants.

Deux jours d’épreuves intenses pour valoriser les compétences acquises

Les architectes d’intérieur : défendre un projet complet, du concept au dossier technique

Chaque étudiant en Architecture d’Intérieur a soutenu son projet de certification, destiné à valider trois blocs de compétences essentiels du diplôme. Véritable exercice professionnel, il demande de mener un projet de la demande du client jusqu’à l’avant-travaux.

Cette année, le sujet portait sur la rénovation de la brasserie Lepic, établissement emblématique situé au cœur de la Cité Créative, à deux pas du campus de l’ESMA.

Les étudiants ont présenté leur vision du lieu, leurs intentions créatives, leurs choix d’aménagement, leurs plans techniques et l’ensemble du processus de conception.