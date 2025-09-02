Résultats des Rookie Awards 2025 : l'ESMA triomphe et rafle l’intégralité du podium !

- Date de publication 02.09.2025
- theme Prix et sélections
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Les résultats tant attendus des Rookie Awards, célébrant les talents émergents dans le domaine de l’animation et des arts numériques, viennent de tomber pour la catégorie Film de l’Année en Animation 3D. Pour cette 15e édition, l'ESMA occupe toutes les places du podium, avec pas moins de 4 films consacrés!
Trash remporte la première place, tout juste talonné par Dawn !
Et c’est d’abord le film Trash (ESMA 2024) qui a su captiver les juges par sa créativité, son animation impeccable et son histoire palpitante ! Réalisé par Gregory BOUZID, Maxime CRANÇON, Robin DELAPORTE, Matteo DURAND, Romain FLEISCHER, Alexis LE RAL, Margaux LUTZ et Fanny VECCHIE, ce court-métrage suit les aventures effrénées d’un rat et d’un pigeon, pris dans une lutte sans merci tandis qu’ils traversent les rues d’une ville en ruines.
Rythmé par un plan-séquence interminable, emporté par une direction artistique audacieuse et une narration visuelle percutante, Trash remporte ainsi la première place tant convoitée, se hissant au sommet parmi les œuvres en compétition cette année.
En deuxième position, Dawn (ESMA 2024) a également su remporter les suffrages des membres du jury, sans doute impressionnés par la finesse de son animation et ses effets visuels. Réalisé par Marie PRADEILLES, Lucas JONCKHEERE, Apolline ROYER, Noah MERCIER, Matthieu DEJOUX, Maxime FORESTIER, Lorys STORA et YuFang CHANG, Dawn suit le parcours intense d’une tortue qui doit traverser le sable pour rejoindre l’océan et affronter des obstacles toujours plus impressionnants.
Ancrée dans un réalisme naturel, l’œuvre parvient à transmettre une authenticité étonnante, magnifiant les détails de son environnement (le sable granuleux ayant constitué un défi particulièrement complexe), tout en cultivant une ambiance suffocante.
Deux films de l’ESMA dans la suite du palmarès
Premier listé parmi les projets « Highly Commended », Colis Suspect (ESMA 2024) arrive à la troisième place de ce palmarès. Par son côté humoristique décalé inspiré des classiques hollywoodiens, les réalisateurs de ce court-métrage : Antoine CARAYOL, Thomas GARANDEL, Nicolas GRADELLE-LLAURENSOU, Martin HOFFMANN, Célina MALLEDANT, Loïc NIVET, Léo PENNARD et Quentin RENOUX, ont su créer un univers unique où le suspense se mêle à l’absurde.
La qualité des rendus, l’originalité du concept et la subtilité du ton ont permis au film de tirer son épingle du jeu dans une compétition de haute volée.
Enfin, dans un registre plus dramatique, Sleeping with the Fishes (ESMA 2024) a lui aussi été récompensé et primé dans la sélection « Highly Commended ». Classé à la cinquième position, ce court-métrage réalisé par Nicolas KNOLL, Lucas WALLEZ, Manon SEVE, Camille COLONNA D’ISTRIA, Giulia GIGANTE, Justine GAULT, Noa LAVINO et Marion ROBE, s’est démarqué par son traitement d’un sujet profond, alliant émotion et tragédie avec justesse.
Porté par une animation soignée, le film offre une expérience visuelle pleine de sensibilité et de profondeur, accentuée par des effets visuels et une esthétique unique, faisant de Sleeping with the Fishes un projet mémorable pour les juges et le public.
L’ESMA s’empare de l’ensemble du podium !
C’est la première fois que l’ESMA monopolise le trio de tête des très prestigieux Rookies Awards, illustrant l’étendue des talents des étudiants de l’école dans le domaine de l’animation 3D, ainsi que la constante montée en puissance de sa formation.
Cette consécration vient valoriser la créativité des étudiants, récompenser leurs prises de risque et l’audace qu’ils ont su mettre au service de leurs projets de fin d’études. Un exploit sans précédent, qui vient couronner des années de travail acharné. Un immense bravo à l’ensemble des étudiants, ainsi qu’aux professeurs, toujours passionnément engagés dans la réussite et la formation d’excellence de nos étudiants, avec un dévouement sans faille !
