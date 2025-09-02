Résultats des Rookie Awards 2025 : l'ESMA triomphe et rafle l’intégralité du podium !

Trash remporte la première place, tout juste talonné par Dawn !

Et c’est d’abord le film Trash (ESMA 2024) qui a su captiver les juges par sa créativité, son animation impeccable et son histoire palpitante ! Réalisé par Gregory BOUZID, Maxime CRANÇON, Robin DELAPORTE, Matteo DURAND, Romain FLEISCHER, Alexis LE RAL, Margaux LUTZ et Fanny VECCHIE, ce court-métrage suit les aventures effrénées d’un rat et d’un pigeon, pris dans une lutte sans merci tandis qu’ils traversent les rues d’une ville en ruines.

Rythmé par un plan-séquence interminable, emporté par une direction artistique audacieuse et une narration visuelle percutante, Trash remporte ainsi la première place tant convoitée, se hissant au sommet parmi les œuvres en compétition cette année.