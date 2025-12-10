Quand l’Histoire prend son envol… en jeu vidéo !

- Date de publication 10.12.2025
- theme Écoles
- campus Toulouse
- Formation Jeu Vidéo
En seulement un mois et demi, les étudiants de troisième année de la formation Jeu Vidéo de l’ESMA Toulouse ont relevé un défi ambitieux : concevoir deux jeux vidéo éducatifs autour de l’épopée de l’Aéropostale pour le musée L’Envol des Pionniers. Présentés pour la première fois lors du festival Des Étoiles et des Ailes, les 22 et 23 novembre derniers, les jeux ont rencontré un franc succès auprès du public et des professionnels. Une collaboration enrichissante, à la croisée de l’histoire, de la culture et du jeu vidéo.
Une collaboration entre patrimoine et création numérique
Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de troisième année en Jeu Vidéo du campus ESMA Toulouse ont eu l’opportunité de collaborer avec l’association Les Amis de l’Envol des Pionniers, qui œuvre à la valorisation de l’histoire de l’Aéropostale et des ses héros. Leur mission : imaginer et développer deux jeux vidéo éducatifs destinés à enrichir les animations culturelles proposées par le musée.
En seulement six semaines de production, les équipes ont conçu deux expériences ludiques, à la fois accessibles, pédagogiques et fidèles à l’esprit pionnier de l’aviation postale. Un véritable défi créatif et technique, relevé avec succès.
Le Festival Des Étoiles et des Ailes : un écrin idéal pour une première présentation
C’est à l’occasion du Festival Des Étoiles et des Ailes, événement incontournable dédié à l’aviation, au spatial et à l’aéronautique, que les jeux ont été dévoilés au public les 22 et 23 novembre. Ce festival, qui rassemble passionnés, familles, professionnels et curieux, offre chaque année un large panel d’animations, d’expositions et de rencontres autour de l’univers aérien.
Le musée L’Envol des Pionniers, lieu chargé d’histoire retraçant l’épopée de l’Aéropostale et de figures mythiques comme Saint-Exupéry, y joue un rôle central. Les jeux développés par les étudiants de l’ESMA s’inscrivaient ainsi parfaitement dans cette dynamique de transmission et de médiation culturelle innovante.
Deux jeux pour explorer l’Aéropostale de façon ludique
Voici les deux jeux vidéoludiques réalisés par nos jeunes talents :
L’Atelier des Pionniers
Dans cette aventure, les joueurs sont invités à entrer dans l’univers de la mécanique et de la conception aéronautique.
« Bienvenue dans l’Atelier des Pionniers ! Assemblez et personnalisez votre avion à partir de pièces historiques interchangeables : moteur, ailes, fuselage, peinture…Chaque choix influence l’histoire de votre appareil. Repartez avec un souvenir de votre création unique ! »
Ce jeu met en valeur la dimension technique de l’aviation, tout en permettant au public de repartir avec une création personnalisée, véritable pont entre passé et présent.
Réalisateurs : Hugo Howard, Quentin Rogue, Dorian Beaumont, Astrid Brun, Julie Bris, Dylan Lomonaco, Prune Moynat, Liam Mamby
Découvrez également le trailer du jeu :
La Ligne
Dans ce jeu les joueurs endossent le rôle d’un pilote de l’Aéropostale, confronté aux dangers et aux contraintes des grandes traversées aériennes.
« Incarnez un pilote de l’aéropostale ! Dans cette course contre la montre, bravez les éléments durant les trajets iconiques qui ont marqué son Histoire afin de livrer le courrier à bon port : entre gestion de votre carburant et maintien sans faille de votre cap, ne vous laissez pas avoir par les caprices de la météo ! »
Un jeu immersif, centré sur la tension du pilotage, la stratégie et la prise de décision.
Réalisateurs : Manon Bernard, Maelys Tourtebatte,Tanguy Borivant, Julien Ferrere, Shorray Bisengaliev, Raphaëlle Accomiato, Sophie Sudrie
Un bilan plus que positif pour ce premier événement
Le succès a été au rendez-vous. Les visiteurs ont répondu avec enthousiasme, séduits par cette approche ludique de l’histoire, et l’intérêt suscité a dépassé les attentes. Plusieurs professionnels du secteur muséal ont manifesté leur curiosité pour cette forme de gamification du patrimoine, preuve que le jeu vidéo devient un outil de médiation culturelle de plus en plus prisé.
Pour les étudiants, le bilan est extrêmement positif : nouveaux contacts professionnels, reconnaissance concrète de leur travail et, surtout, une invitation officielle à participer au prochain grand événement du musée, Le Noël de l’Envol des Pionniers, qui se tiendra le 21 décembre.
Une expérience professionnalisante au cœur de la pédagogie ESMA
Ce projet illustre parfaitement la pédagogie de l’ESMA, fondée sur des mises en situation réelles. Les étudiants ont pu mobiliser leurs compétences en game design, gameplay, UI, programmation, gestion de projet et communication, tout en répondant à un véritable cahier des charges client.
Au-delà de l’aspect créatif, cette collaboration enrichit considérablement leur CV avec une expérience professionnelle concrète, menée pour une institution culturelle reconnue. Une étape déterminante dans leur parcours vers les métiers du jeu vidéo. Le projet a été encadré par Eve Cabanie, enseignante Jeu Vidéo au campus de Toulouse.
Rendez-vous le 21 décembre pour découvrir les jeux
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir ces créations et plonger dans l’histoire de l’Aéropostale à travers le jeu vidéo, rendez-vous le 21 décembre au 6 Rue Jacqueline Auriol, 31400 Toulouse, à l’occasion du Noël de l’Envol des Pionniers.
Une belle opportunité de découvrir l’histoire toulousaine autrement, tout en admirant le superbe travail réalisé par les étudiants de l’ESMA.
