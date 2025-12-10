Quand l’Histoire prend son envol… en jeu vidéo !

Une collaboration entre patrimoine et création numérique

Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de troisième année en Jeu Vidéo du campus ESMA Toulouse ont eu l’opportunité de collaborer avec l’association Les Amis de l’Envol des Pionniers, qui œuvre à la valorisation de l’histoire de l’Aéropostale et des ses héros. Leur mission : imaginer et développer deux jeux vidéo éducatifs destinés à enrichir les animations culturelles proposées par le musée.

En seulement six semaines de production, les équipes ont conçu deux expériences ludiques, à la fois accessibles, pédagogiques et fidèles à l’esprit pionnier de l’aviation postale. Un véritable défi créatif et technique, relevé avec succès.