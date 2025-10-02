Point sur les sélections des films d’animation 3D pour septembre 2025

- Date de publication 02.10.2025
- theme Prix et sélections
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Découvrez les courts-métrages de nos étudiants en cycle professionnel Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux, sélectionnés et récompensés à travers les nombreux festivals mondiaux lors du mois de septembre 2025…
Allégeance
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Boots and Bounties
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Cartagène
- Sélectionné au SPARK ANIMATION, Canada
- Sélectionné au AMERICAN FRENCH FILM FESTIVAL, USA
Colis Suspect
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Corail
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Coup de soleil
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Dawn
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au SLASH FILM FESTIVAL, Autriche
- Sélectionné au ANIMAZE INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, Montréal
- Sélectionné au INTERNATIONAL NATURE IMAGE FESTIVAL, Portugal
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
El Dodorado
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au ANIMARE CARTOON FILM FESTIVAL, Italie
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
- Remporte les prix Korterraza Txiki et Korterraza Txiki Araba au KORTERRAZA SHORTFILM FESTIVAL, France
Equinox
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Inner
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Inspecteur Gallimard
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Johanne
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
L’armure
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Les Lucioles
- Sélectionné au WOMAN, LIFE, FREEDOM FILM FESTIVAL, Australie
- Sélectionné au CINANIMA, Portugal
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
- Sélectionné au FEMALE EYE FILM FESTIVAL, Canada
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
Quack !
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Red
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Reven
- Sélectionné au CORTOONS FESTIVAL GANDIA, Espagne
- Sélectionné au UPPSALA SHORT FILM FESTIVAL, Suède
- Sélectionné au ABYCINE – ALBACETE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Espagne
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
- Sélectionné au SCHOOL CINÉMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Inde
Rushmore
- Sélectionné au SPARK ANIMATION, Canada
Tailless
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Tricot de Corps
- Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
- Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
Trash
- Sélectionné au CORTOONS FESTIVAL GANDIA, Espagne
- Sélectionné au FESTIVAL DU FILM COURT DE VILLEURBANNE, France
- Sélectionné au MANCHESTER ANIMATION FESTIVAL, Royaume-Uni
- Sélectionné au XIAMEN INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, Chine
Wilson
- Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
