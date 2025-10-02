Lire la vidéo

Point sur les sélections des films d’animation 3D pour septembre 2025

Découvrez les courts-métrages de nos étudiants en cycle professionnel Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux, sélectionnés et récompensés à travers les nombreux festivals mondiaux lors du mois de septembre 2025…

Allégeance

  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Allégeance - ESMA 2024

Boots and Bounties

  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Boots and Bounties - ESMA 2024

Cartagène

  • Sélectionné au SPARK ANIMATION, Canada
  • Sélectionné au AMERICAN FRENCH FILM FESTIVAL, USA
Cartagène - ESMA 2024

Colis Suspect

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Colis Suspect - ESMA 2024

Corail

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Corail - ESMA 2024

Coup de soleil

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Coup de soleil - ESMA 2024

Dawn

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au SLASH FILM FESTIVAL, Autriche
  • Sélectionné au ANIMAZE INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, Montréal
  • Sélectionné au INTERNATIONAL NATURE IMAGE FESTIVAL, Portugal
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
Dawn - ESMA 2024

El Dodorado

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au ANIMARE CARTOON FILM FESTIVAL, Italie
  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
  • Remporte les prix Korterraza Txiki et Korterraza Txiki Araba au  KORTERRAZA SHORTFILM FESTIVAL, France
El Dodorado - ESMA 2024

Equinox

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Equinox - ESMA 2024

Inner

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Inner - ESMA 2024

Inspecteur Gallimard

  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Inspecteur Gallimard - ESMA 2024

Johanne

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Johanne - ESMA 2024

L’armure

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
L’armure - ESMA 2024

Les Lucioles

  • Sélectionné au WOMAN, LIFE, FREEDOM FILM FESTIVAL, Australie
  • Sélectionné au CINANIMA, Portugal
  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
  • Sélectionné au FEMALE EYE FILM FESTIVAL, Canada
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
Les Lucioles - ESMA 2024

Quack !

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Quack ! - ESMA 2024

Red

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE ET DE L’ANIMATION, Norvège
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
Red - ESMA 2024

Reven

  • Sélectionné au CORTOONS FESTIVAL GANDIA, Espagne
  • Sélectionné au UPPSALA SHORT FILM FESTIVAL, Suède
  • Sélectionné au ABYCINE – ALBACETE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Espagne
  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
  • Sélectionné au SCHOOL CINÉMA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, Inde
Reven - ESMA 2024

Rushmore

  • Sélectionné au SPARK ANIMATION, Canada
Rushmore - ESMA 2024

Tailless

  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL ANIMARTE, Brésil
  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
Tailless - ESMA 2024

Tricot de Corps

  • Sélectionné au TAF Thessaloniki Animation Festival, Grèce
  • Sélectionné au FESTIVAL INTERNATIONAL SÉQUENCE COURT MÉTRAGE, France
Tricot de Corps - ESMA 2024

Trash

  • Sélectionné au CORTOONS FESTIVAL GANDIA, Espagne
  • Sélectionné au FESTIVAL DU FILM COURT DE VILLEURBANNE, France
  • Sélectionné au MANCHESTER ANIMATION FESTIVAL, Royaume-Uni
  • Sélectionné au XIAMEN INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL, Chine
Trash - ESMA 2024

Wilson

  • Sélectionné au TAF FESTIVAL D’ANIMATION DE THESSALONIQUE, Grèce
Wilson - ESMA 2024

