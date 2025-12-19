Plongée au cœur de la créativité : l’ESMA aux Journées immersives des Industries Culturelles et Créatives

- Date de publication 19.12.2025
- theme Générale
Résumer cet article avec :
Les 11 et 12 décembre, l’ESMA a participé aux Journées immersives des Industries Culturelles et Créatives, organisées par Midi Libre. L’occasion pour l’école de présenter ses formations et de faire découvrir au public le savoir-faire de ses étudiants dans les domaines du cinéma d’animation 3D, du jeu vidéo et des arts appliqués.
Un événement pour explorer les Industries Culturelles et Créatives
Organisées par Midi Libre, les Journées immersives des Industries Culturelles et Créatives étaient exclusivement destinées aux lycéennes et lycéens de la région Occitanie, venus découvrir un secteur et des métiers en plein essor. Plusieurs centaines d’élèves, issus de filières artistiques et créatives, ont ainsi parcouru les différents espaces proposés, suivant un parcours rythmé par des ateliers de 30 minutes, animés par des professionnels et des écoles spécialisées. Une immersion concrète pour mieux comprendre la diversité et les opportunités offertes par les Industries Culturelles et Créatives.
L’ESMA, un acteur engagé au cœur des ICC
Pour l’ESMA, partenaire de cette initiative, cet événement représente une opportunité unique de valoriser les talents de ses étudiants et de sensibiliser les lycéens aux métiers créatifs et techniques qui font la richesse de ses formations. Il s’agit également d’un moment d’échanges privilégié avec des professionnels, futurs étudiants et curieux, afin de montrer la pertinence et la diversité des parcours proposés par l’école.
Les ateliers proposés par l’ESMA
Cinéma d’animation 3D
Les visiteurs ont pu découvrir les grandes étapes de la production d’un film d’animation 3D, du storyboard à la modélisation, en passant par l’animation et les effets spéciaux. La projection d’un court-métrage de fin d’études a illustré le résultat concret d’un travail collectif, tandis que des échanges ont permis de mieux comprendre les différents métiers du cinéma d’animation.
Jeu vidéo
L’atelier jeu vidéo proposait une session de playtest de jeux de fin d’études réalisés par les étudiants. Les lycéens ont ainsi pu tester des projets aboutis et échanger avec d’anciens étudiants de l’ESMA autour des différentes étapes de création d’un jeu, du concept à la programmation et à l’animation, tout en découvrant la diversité des métiers impliqués dans le développement d’expériences interactives.
Formations en arts appliqués
L’ESMA a présenté une sélection de projets réalisés en Illustration Concept Art, Design Graphique et Architecture d’Intérieur, mettant en lumière la diversité et la qualité des travaux de ses étudiants. Cette exposition a permis aux lycéens de découvrir les étapes de création et les métiers associés à ces disciplines, illustrant la richesse des parcours et des professions dans les univers artistiques et créatifs.
Une rencontre inspirante et inattendue
Les lycéens ont également eu la surprise de rencontrer Benjamin Mourgues, ancien étudiant de l’ESMA et aujourd’hui Mid Compositing Artist chez Illogic Studios. Il est venu partager son parcours et son expérience professionnelle, en évoquant notamment son travail sur la récente publicité d’Intermarché et son loup attachant, devenue virale dans le monde entier.
Un succès à renouveler
Ces deux journées ont rencontré un vif succès, permettant à l’ESMA de mettre en lumière l’expertise de ses étudiants et la diversité de ses formations. L’école remercie chaleureusement Midi Libre et les ICC pour cette initiative qui rapproche les jeunes des métiers et des talents des industries culturelles et créatives.
