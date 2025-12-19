Plongée au cœur de la créativité : l’ESMA aux Journées immersives des Industries Culturelles et Créatives

Un événement pour explorer les Industries Culturelles et Créatives

Organisées par Midi Libre, les Journées immersives des Industries Culturelles et Créatives étaient exclusivement destinées aux lycéennes et lycéens de la région Occitanie, venus découvrir un secteur et des métiers en plein essor. Plusieurs centaines d’élèves, issus de filières artistiques et créatives, ont ainsi parcouru les différents espaces proposés, suivant un parcours rythmé par des ateliers de 30 minutes, animés par des professionnels et des écoles spécialisées. Une immersion concrète pour mieux comprendre la diversité et les opportunités offertes par les Industries Culturelles et Créatives.

L’ESMA, un acteur engagé au cœur des ICC

Pour l’ESMA, partenaire de cette initiative, cet événement représente une opportunité unique de valoriser les talents de ses étudiants et de sensibiliser les lycéens aux métiers créatifs et techniques qui font la richesse de ses formations. Il s’agit également d’un moment d’échanges privilégié avec des professionnels, futurs étudiants et curieux, afin de montrer la pertinence et la diversité des parcours proposés par l’école.