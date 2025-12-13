L’ESMA monte à bord de la ligne 5 du tramway : une inauguration créative à ne pas manquer !

- Date de publication 13.12.2025
- theme Générale
- campus Montpellier
Samedi 20 décembre 2025, la ville de Montpellier fête l'inauguration de la ligne 5 de son tramway ! A cette occasion, le campus de l’ESMA (desservi par la ligne) ouvre grand ses portes et invite le public à vivre une immersion au cœur de la création. L’école se joint aux festivités pour faire découvrir ses formations, ses talents et son univers artistique, dans un campus désormais plus accessible que jamais.
Samedi 20 décembre de 14h30 à 17h30
Un campus ouvert à tous pour l’inauguration
Pour célébrer l’arrivée de la ligne 5, le campus de l’ESMA sera exceptionnellement ouvert au public de 14h30 à 17h30.
Curieux, passionnés de création, futurs étudiants ou simples visiteurs : tout le monde est invité à franchir les portes de l’école pour découvrir la richesse des projets réalisés par nos étudiants.
Cette ouverture s’inscrit pleinement dans l’esprit de l’événement porté par la TAM, Montpellier Méditerranée Métropole et les acteurs culturels du territoire, dont Créature.s Créatrice.s, qui œuvrent ensemble pour faire de cette inauguration un temps fort festif, accessible et créatif.
Un programme immersif au cœur des créations étudiantes
Durant tout l’après-midi, le campus vibrera au rythme des projets étudiants, avec un programme pensé pour tous les publics :
Projections de films
Les visiteurs pourront assister à des projections de films d’animation 3D réalisés par les étudiants de l’ESMA, mais aussi à des films de cinéma traditionnel conçus par les étudiants de CinéCréatis, école du réseau des Écoles Créatives. Une belle occasion de découvrir la diversité des écritures et des univers portés par la jeune création audiovisuelle.
Playtest de jeux vidéo
Les amateurs de gaming pourront tester les jeux développés par nos étudiants en formation Jeu Vidéo. Gameplay, direction artistique, narration interactive : ces projets reflètent le savoir-faire technique et créatif enseigné sur le campus.
Expositions de travaux
Enfin, plusieurs espaces seront consacrés à une exposition de travaux issus des formations Design Graphique, Architecture d’Intérieur et Illustration Concept Art. Croquis, concepts, projets finalisés : un panorama inspirant des compétences développées à l’ESMA.
La ligne 5 : un atout majeur pour les étudiants et la vie du campus
L’arrivée de la ligne 5 du tramway représente une avancée essentielle pour le quotidien de nos étudiants. Un campus mieux desservi, c’est plus de confort, plus de fluidité dans les déplacements et une meilleure connexion avec les autres quartiers de Montpellier.
C’est aussi un symbole fort : celui d’un campus pleinement intégré à la dynamique urbaine, culturelle et créative de la métropole.
En rejoignant cette inauguration, l’ESMA affirme son ancrage local et son rôle d’acteur de la vie culturelle montpelliéraine, en lien avec les institutions et partenaires qui font rayonner la création sur le territoire.
Venez célébrer la création avec nous !
Que vous découvriez la ligne 5 pour la première fois ou que vous souhaitiez explorer un lieu dédié aux métiers créatifs, l’ESMA vous invite chaleureusement à venir célébrer cette inauguration sur son campus.
Rencontres, découvertes, échanges et émerveillement seront au rendez-vous.
Infos pratiques :
- Samedi 20 décembre de 14h30 à 17h30
- Campus ESMA : 1 place Niki de Saint Phalle, 34070 Montpellier
- Accessible via la nouvelle ligne 5 du tramway, arrêt Cité Créative
Retrouvez le programme complet de l’inauguration sur le site dédié.
