L’ESMA monte à bord de la ligne 5 du tramway : une inauguration créative à ne pas manquer !

La ligne 5 : un atout majeur pour les étudiants et la vie du campus

L’arrivée de la ligne 5 du tramway représente une avancée essentielle pour le quotidien de nos étudiants. Un campus mieux desservi, c’est plus de confort, plus de fluidité dans les déplacements et une meilleure connexion avec les autres quartiers de Montpellier.

C’est aussi un symbole fort : celui d’un campus pleinement intégré à la dynamique urbaine, culturelle et créative de la métropole.

En rejoignant cette inauguration, l’ESMA affirme son ancrage local et son rôle d’acteur de la vie culturelle montpelliéraine, en lien avec les institutions et partenaires qui font rayonner la création sur le territoire.

Venez célébrer la création avec nous !

Que vous découvriez la ligne 5 pour la première fois ou que vous souhaitiez explorer un lieu dédié aux métiers créatifs, l’ESMA vous invite chaleureusement à venir célébrer cette inauguration sur son campus.

Rencontres, découvertes, échanges et émerveillement seront au rendez-vous.

Infos pratiques :

Samedi 20 décembre de 14h30 à 17h30

Campus ESMA : 1 place Niki de Saint Phalle, 34070 Montpellier

Accessible via la nouvelle ligne 5 du tramway, arrêt Cité Créative

Retrouvez le programme complet de l’inauguration sur le site dédié.