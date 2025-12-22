Les anciens de l’ESMA dominent le Pixar’s RenderMan Art Challenge 2025

- Date de publication 22.12.2025
Trois anciens élèves de l’ESMA brillent sur la scène internationale en raflant les trois premières places du Pixar’s RenderMan Art Challenge 2025. Face à une compétition mondiale, Elio Humbert, Noémie Layre et Felix Gourlaouen ont séduit le jury par la richesse de leurs univers visuels et la précision technique de leurs projets, réalisant ainsi un exploit rare et mémorable.
Le RenderMan Art Challenge : un concours de renommée mondiale
Chaque année, Pixar organise le concours RenderMan Art Challenge via les équipes à l’origine du moteur de rendu RenderMan, aujourd’hui reconnu comme une référence dans le domaine de la 3D. Ouvert aux artistes du monde entier, il constitue un véritable laboratoire de créativité où se mêlent innovation artistique, narration et maîtrise technique.
Pour l’édition 2025, le thème proposé était « Premier Contact », centré sur les rencontres avec des extraterrestres. Cette thématique, inspirée par le dernier long-métrage du studio Pixar ainsi que par certains personnages emblématiques de la saga Toy Story, qui fête ses 30 ans cette année, invitait les participants à imaginer la rencontre avec l’inconnu selon leur propre vision.
Liberté artistique et rigueur technique
Bien que le thème laissait une large marge de créativité (de l’image réaliste au style cartoon, de l’invasion extraterrestre à la rencontre pacifique) les contraintes techniques étaient très strictes.
Les concurrents devaient impérativement travailler avec RenderMan, compatible avec des logiciels tels que Maya, Blender ou Houdini. À partir de modèles 3D fournis par des partenaires prestigieux comme Adobe, KitBash3D, Greyscalegorilla, Ozone3D ou Pixar, ils étaient responsables de la totalité du shading, de l’éclairage et du rendu final de leurs scènes.
Le concours offre également des récompenses prestigieuses : matériel professionnel (dont un Dell Pro Max 16 équipé d’un GPU NVIDIA), licences logicielles (Nuke, Houdini), mentorat, écrans à stylet Xencelabs, crédits de rendu et autres goodies Pixar. Ces prix en font un véritable tremplin pour les jeunes artistes 3D.
Un podium entièrement occupé par des alumni de l’ESMA
Parmi les quarante finalistes internationaux, l’édition 2025 a livré un résultat exceptionnel : les trois premières places ont été remportées par des anciens de l’ESMA.
- 3ᵉ prix : Elio Humbert (promotion 2024) – The Patient X
Elio Humbert, diplômé en 2024, se distingue avec son projet The Patient X, qui lui vaut la troisième place.
- 2ᵉ prix : Noémie Layre (promotion 2022) – Starry Eyed
Noémie Layre, de la promotion 2022, décroche le deuxième prix avec Starry Eyed. Déjà récompensée lors de l’édition précédente avec la troisième place, cette performance confirme la constance et la maturité de son travail artistique.
- 1er prix : Felix Gourlaouen (promotion 2022) – Something’s Fishy
Enfin, le premier prix revient à Felix Gourlaouen, diplômé également en 2022, pour son projet Something’s Fishy, qui s’impose face à une concurrence mondiale particulièrement relevée.
Une fierté pour l’ESMA
Ce triplé historique illustre l’excellence de la formation à l’ESMA et la capacité de ses diplômés à se démarquer sur les concours internationaux les plus exigeants. Chacun des trois lauréats a su interpréter le thème « Premier Contact » avec singularité, tout en respectant les contraintes techniques imposées par RenderMan.
Cette performance souligne leur maîtrise artistique, leur sens de l’innovation et leur aptitude à créer des univers visuels marquants. L’ESMA félicite chaleureusement Elio Humbert, Noémie Layre et Felix Gourlaouen pour cette réussite exceptionnelle, qui représente une étape majeure dans leur parcours professionnel.
