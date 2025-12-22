Les anciens de l’ESMA dominent le Pixar’s RenderMan Art Challenge 2025

Le RenderMan Art Challenge : un concours de renommée mondiale

Chaque année, Pixar organise le concours RenderMan Art Challenge via les équipes à l’origine du moteur de rendu RenderMan, aujourd’hui reconnu comme une référence dans le domaine de la 3D. Ouvert aux artistes du monde entier, il constitue un véritable laboratoire de créativité où se mêlent innovation artistique, narration et maîtrise technique.

Pour l’édition 2025, le thème proposé était « Premier Contact », centré sur les rencontres avec des extraterrestres. Cette thématique, inspirée par le dernier long-métrage du studio Pixar ainsi que par certains personnages emblématiques de la saga Toy Story, qui fête ses 30 ans cette année, invitait les participants à imaginer la rencontre avec l’inconnu selon leur propre vision.

Liberté artistique et rigueur technique

Bien que le thème laissait une large marge de créativité (de l’image réaliste au style cartoon, de l’invasion extraterrestre à la rencontre pacifique) les contraintes techniques étaient très strictes.

Les concurrents devaient impérativement travailler avec RenderMan, compatible avec des logiciels tels que Maya, Blender ou Houdini. À partir de modèles 3D fournis par des partenaires prestigieux comme Adobe, KitBash3D, Greyscalegorilla, Ozone3D ou Pixar, ils étaient responsables de la totalité du shading, de l’éclairage et du rendu final de leurs scènes.

Le concours offre également des récompenses prestigieuses : matériel professionnel (dont un Dell Pro Max 16 équipé d’un GPU NVIDIA), licences logicielles (Nuke, Houdini), mentorat, écrans à stylet Xencelabs, crédits de rendu et autres goodies Pixar. Ces prix en font un véritable tremplin pour les jeunes artistes 3D.

Un podium entièrement occupé par des alumni de l’ESMA

Parmi les quarante finalistes internationaux, l’édition 2025 a livré un résultat exceptionnel : les trois premières places ont été remportées par des anciens de l’ESMA.