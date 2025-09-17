France Design Week 2025 : une exposition virtuelle autour de la question du design utile ou futile

France Design Week, vitrine nationale de la création

Chaque année, la France Design Week est un événement qui vise à mettre en lumière la diversité des pratiques et des approches du design sur l’ensemble de l’Hexagone. Conférences, expositions, ateliers et rencontres rythment ce moment fédérateur qui mobilise de nombreux acteurs du tissu créatif et professionnel du design.

Pour sa 6ᵉ édition, placée sous le thème “Design Utile”, le réseau des Écoles Créatives s’inscrit dans la dynamique nationale avec un projet inédit : une exposition virtuelle, accessible gratuitement en ligne pendant toute la durée de la manifestation.

Le réseau des Écoles Créatives à l’initiative d’une exposition virtuelle

Porté par deux écoles phares du réseau (l’ESMA et l’IFFDEC, toutes deux proposant des formations en design graphique et en architecture d’intérieur), le projet illustre la capacité des Écoles Créatives à fédérer les talents et les expertises. En unissant leurs forces, enseignants, étudiants, alumni et partenaires ont conçu une exposition originale qui interroge le rôle du design dans nos vies. Intitulée “Design utile, design futile ?”, cette exposition prend la forme d’un site dédié, pensé comme un parcours en trois salles interactives. L’initiative donne la parole à la fois aux professionnels du secteur (alumni et partenaires) ainsi qu’aux étudiants, dont les projets témoignent de la vitalité et de la créativité de la génération à venir.