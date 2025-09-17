France Design Week 2025 : une exposition virtuelle autour de la question du design utile ou futile

- Date de publication 17.09.2025
- theme Générale
À l’occasion de la France Design Week 2025, les Écoles Créatives présentent une exposition virtuelle inédite, conçue comme un parcours en ligne interactif. Accessible gratuitement, elle interroge une question universelle : design utile ou design futile ?
France Design Week, vitrine nationale de la création
Chaque année, la France Design Week est un événement qui vise à mettre en lumière la diversité des pratiques et des approches du design sur l’ensemble de l’Hexagone. Conférences, expositions, ateliers et rencontres rythment ce moment fédérateur qui mobilise de nombreux acteurs du tissu créatif et professionnel du design.
Pour sa 6ᵉ édition, placée sous le thème “Design Utile”, le réseau des Écoles Créatives s’inscrit dans la dynamique nationale avec un projet inédit : une exposition virtuelle, accessible gratuitement en ligne pendant toute la durée de la manifestation.
Le réseau des Écoles Créatives à l’initiative d’une exposition virtuelle
Porté par deux écoles phares du réseau (l’ESMA et l’IFFDEC, toutes deux proposant des formations en design graphique et en architecture d’intérieur), le projet illustre la capacité des Écoles Créatives à fédérer les talents et les expertises. En unissant leurs forces, enseignants, étudiants, alumni et partenaires ont conçu une exposition originale qui interroge le rôle du design dans nos vies. Intitulée “Design utile, design futile ?”, cette exposition prend la forme d’un site dédié, pensé comme un parcours en trois salles interactives. L’initiative donne la parole à la fois aux professionnels du secteur (alumni et partenaires) ainsi qu’aux étudiants, dont les projets témoignent de la vitalité et de la créativité de la génération à venir.
3 salles, 3 perspectives
Pour répondre à la question “Design utile, design futile ?”, l’exposition virtuelle propose un parcours en trois salles, chacune explorant un aspect spécifique du design :
Dans la première salle, intitulée “Être utile”, plusieurs intervenants invités partagent leur expérience et leur vision :
- Arnaud Laly, artiste et designer graphique diplômé de l’IFFDEC, questionne la fonction sociale des images, et leur impact sur les évolutions sociétales,
- Hugo Ledan, architecte d’intérieur, fondateur d’aesth+creative et diplômé de l’ESMA, propose une réflexion sur la création d’espaces dépassant la simple fonctionnalité, interrogeant ainsi la dimension de l’expérience dans la perception du design,
- Quant à Florian Philippe, designer graphique et directeur artistique indépendant, également diplômé de l’IFFDEC, il explore l’articulation entre narration visuelle et engagement collectif.
De quoi fournir quelques éléments de réponse sur la manière dont le design dépasse la simple fonction utilitaire et sur sa valeur sociale et culturelle.
Dans la deuxième salle, “Utile ensemble”, une sélection de projets étudiants propose de penser le design au service de besoins partagés.
- Ainsi, le design devient dans cette salle une aventure collective, illustrée par de nombreux exemples : un lombricomposteur urbain réinventé, un espace modulable pensé pour les usages du quotidien, une campagne de sensibilisation au dépistage de l’hépatite B, un projet révélant la flore cachée dans la ville de Toulouse, des habillages animés pour un lieu culturel alternatif ou encore une fresque collective en hommage au Bauhaus et à la chute du mur de Berlin. Ces initiatives démontrent combien le design peut être un outil d’engagement social et culturel, favorisant la collaboration, la créativité partagée et l’impact au cœur de la cité,
Enfin, la troisième et dernière salle*, qui porte le nom évocateur “Utile pour vous ?”, renverse la perspective :
- L’utilité est-elle universelle ou personnelle ? En plaçant le visiteur au centre de l’expérience, elle l’invite à se considérer comme un acteur et à s’interroger sur ce qui rend une création utile pour lui-même : la fonction, l’ergonomie, l’émotion, ou la capacité à provoquer une réflexion critique ? Cette salle pousse à la réflexion et joue son rôle de miroir critique, invitant chacun à questionner sa propre relation au design et à la création.
*La salle 3 vous sera dévoilée très bientôt, à suivre.
Une démarche qui place les Écoles Créatives au cœur des enjeux du design contemporain
À travers cette exposition, l’ESMA et l’IFFDEC affirment leur rôle d’acteurs du débat sur le design, bien au-delà de leur mission de formation.
En associant étudiants, enseignants, alumni et visiteurs, elles créent ici un espace où se croisent réflexion académique, expérimentation créative et engagement professionnel.
Une démarche qui illustre l’ambition du réseau des Écoles Créatives : faire des écoles artistiques non seulement des lieux d’apprentissage, mais aussi des plateformes de diffusion et de questionnement culturel.
A vos clics !
Plus d’infos
- Quand ? Du 12 au 30 septembre 2025
- Où ? Sur notre site dédié
Découvrir toutes les actualités
-
Jeu Vidéo
Tournoi Esport au campus de Montpellier et de Bordeaux12.09.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Axel Revidon, étudiant en 3D à l'ESMA, lauréat du prix Rookie of the Year 2025, dans la catégorie Visual Effect !08.09.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Point sur les sélections des films d’animation 3D pour juillet et aout 202502.09.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Résultats des Rookie Awards 2025 : l'ESMA triomphe et rafle l’intégralité du podium !02.09.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
200 ans du Musée Fabre : les étudiants de l’ESMA Montpellier relèvent le défi de la création !06.08.2025
-
Jeu Vidéo
Des platformers créatifs dès la première année à l’ESMA30.07.2025