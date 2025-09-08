Axel Revidon, étudiant en 3D à l'ESMA, lauréat du prix Rookie of the Year 2025, dans la catégorie Visual Effect !

Lauréat parmi plus de 7000 étudiants du monde entier !

Comme on dit, les bonnes choses n’arrivent jamais seules. Après la consécration collective des films de fin d’études de l’école aux Rookies Awards 2025, c’est désormais une réussite individuelle qui brille au plus haut niveau international.

Sélectionné parmi une très large sélection de jeunes artistes prometteurs venus du monde entier, Axel Revidon, étudiant en 3ᵉ année de Cinéma d’Animation 3D à l’ESMA, s’est distingué par la qualité, la précision et la force créative de ses réalisations, remportant ainsi le prix Rookie of the Year 2025 – Visual Effect.