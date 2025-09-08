Axel Revidon, étudiant en 3D à l'ESMA, lauréat du prix Rookie of the Year 2025, dans la catégorie Visual Effect !

- Date de publication 08.09.2025
- theme Prix et sélections
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Les Rookies et leur compétition annuelle n’en finissent pas de réserver de belles surprises pour l'ESMA. Après l’annonce des 4 films de l’école primés cette année, une nouvelle distinction vient enrichir ce palmarès exceptionnel : le prix Rookie of the Year 2025 dans la catégorie “Visual Effect” a été attribué à Axel Revidon, étudiant en 3e année de la formation Cinéma d’Animation 3D !
Lauréat parmi plus de 7000 étudiants du monde entier !
Comme on dit, les bonnes choses n’arrivent jamais seules. Après la consécration collective des films de fin d’études de l’école aux Rookies Awards 2025, c’est désormais une réussite individuelle qui brille au plus haut niveau international.
Sélectionné parmi une très large sélection de jeunes artistes prometteurs venus du monde entier, Axel Revidon, étudiant en 3ᵉ année de Cinéma d’Animation 3D à l’ESMA, s’est distingué par la qualité, la précision et la force créative de ses réalisations, remportant ainsi le prix Rookie of the Year 2025 – Visual Effect.
Cette reconnaissance de taille salue à la fois son savoir-faire technique et son univers singulier. Son portfolio, véritable démonstration de maîtrise et d’inventivité, a su convaincre le jury par son réalisme, son souci du détail et sa capacité à donner vie à des créatures et personnages uniques.
Comme le souligne Axel lui-même, “la plupart de mes projets se concentrent sur les créatures et les personnages. J’ai consacré l’année dernière à perfectionner mes compétences en création de ressources organiques. Mon objectif était d’apporter de la vie et du réalisme à mes objets, en atteignant des niveaux de détail toujours plus élevés.”
Les créations proposées témoignent de cette ambition. Le Cowboy, l’une des créations les plus représentatives de son style personnel, mais aussi le Crabe (qui a constitué un véritable défi compte tenu des délais serrés), la Main, le Tricératops, le Conquistador (réalisé en collaboration avec Ludovic Loureiro Carrico, Louna Perer et Clément Daures), l’Armure, le Dragon (un projet réalisé en collaboration avec Ludovic Loureiro Carrico, Clément Daures, Arthur Justeau et Hugo Gerard, déjà présenté l’année dernière, sans succès, et retravaillé cette année), et enfin le Bison, ont été autant de réalisations marquantes qui ont permis à ce jeune passionné de gagner en maturité, de repousser sans cesse ses limites techniques et créatives, et de démontrer tout son potentiel.
Un nouveau triomphe pour l’ESMA !
Cette distinction illustre non seulement le talent d’Axel, mais aussi l’engagement de l’ESMA et de ses enseignants à accompagner et encourager les créateurs de demain dans leurs parcours vers l’excellence.
Toutes nos félicitations à Axel pour cette réussite remarquable, qui démontre que passion, rigueur et ambition ouvrent la voie vers les plus belles opportunités dans l’univers des effets visuels !
