Update on the 3D animated film selections for January 2026

- Published 02.02.2026
- type Awards and selections
- Training 3D Animation & FX
Discover the short films by our students in the 3D Animation and Special Effects programme, selected and awarded at numerous festivals around the world in January...
Cartagène
- Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Chevalier Cape Nuage
- Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Civilisation
- Selected for the 9TH INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2026, India
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Cows
- Selected in the New Talents category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
- Selected for the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Cursed
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at ANIMAVERSO INTERNATIONAL FESTIVAL, Brazil
Downhill
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
El dodorado
- Selected in the Funny Comedies category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
Flower Bot
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Gone Wrong
- Selected at FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Selected at ANIMATEX ANIMATION FILM FESTIVAL, Egypt
- Selected at the WELLINGTON ANIMATION FILM FESTIVAL (WAFF), New Zealand
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Gran Tumaco Café
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Huma
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Jun
- Selected for the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Aerobatics
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The gardens of Versailles
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The Shadow of Kivu
- Selected at the ANIMATION DINGLE 2026 FESTIVAL, Ireland
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Mix Up Mail
- Selected in the French Comedy category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Ninjaaa
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Nordic Phone
- Selected in the Funny Comedy category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
An eye for an eye
- Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Orchid Square
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Parhelia
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Pearl
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Perfect Match
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Pumpkeen
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Wind rush
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Salamander
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Sink
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Sorgin 1615
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The City of Silence
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
The Old Titan
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The Summer Tape
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Un mal pour un bien
- Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Thugs
- selected at the FESTIVAL COURT MAIS BON, France
- selected at CACTUS INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FILM FESTIVAL, Italy
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Swing to the Moon
- Selected in the school selection category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
Tixe
- Selected at the FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Where Love Lied
- Selected at the DC INDEPENDENT FILM FESTIVAL, United States
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
- Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Wisdom Tooth
- Selected at the FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
