Update on the 3D animated film selections for January 2026

Discover the short films by our students in the 3D Animation and Special Effects programme, selected and awarded at numerous festivals around the world in January...

Cartagène

  • Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Cartagene - ESMA 2024

Chevalier Cape Nuage

  • Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Chevalier Cape Nuage - ESMA 2024

Civilisation

  • Selected for the 9TH INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2026, India
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Civilisation - ESMA 2025

Cows

  • Selected in the New Talents category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
  • Selected for the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Cows - ESMA 2025

Cursed

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at ANIMAVERSO INTERNATIONAL FESTIVAL, Brazil
Cursed - ESMA 2025

Downhill

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Downhill - ESMA 2025

El dodorado

  • Selected in the Funny Comedies category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
El Dodorado - ESMA 2024

Flower Bot

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Flower Bot - ESMA 2025

Gone Wrong

  • Selected at FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Selected at ANIMATEX ANIMATION FILM FESTIVAL, Egypt
  • Selected at the WELLINGTON ANIMATION FILM FESTIVAL (WAFF), New Zealand
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Gone Wrong - ESMA 2025

Gran Tumaco Café

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Gran Tumaco Café - ESMA 2025

Huma

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Huma - ESMA 2025

Jun

  • Selected for the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Jun - ESMA 2025

Aerobatics

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Aerobatics - ESMA 2025

The gardens of Versailles

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The gardens of Versailles - ESMA 2025

The Shadow of Kivu

  • Selected at the ANIMATION DINGLE 2026 FESTIVAL, Ireland
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
l'Ombre du Kivu - ESMA 2025

Mix Up Mail

  • Selected in the French Comedy category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Mix Up Mail - ESMA 2025

Ninjaaa

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Ninjaaa - ESMA 2025

Nordic Phone

  • Selected in the Funny Comedy category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Nordic Phone - ESMA 2025

An eye for an eye

  • Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
Eye for an eye - ESMA 2019

Orchid Square

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Orchid Square - ESMA 2025

Parhelia

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Parhelia - ESMA 2025

Pearl

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Pearl - ESMA 2025

Perfect Match

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Perfect Match - ESMA 2025

Pumpkeen

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Pumpkeen - ESMA 2025

Wind rush

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Wind rush - ESMA 2025

Salamander

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Salamander - ESMA 2025

Sink

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Sink - ESMA 2025

Sorgin 1615

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Sorgin 1615 - ESMA 2025

The City of Silence

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
The City of Silence - ESMA 2025

The Old Titan

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The Old Titan - ESMA 2025

The Summer Tape

  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
The Summer Tape - ESMA 2025

Un mal pour un bien

  • Selected for the FESTIVAL OFF in Annonay, France
A blessing in disguise - ESMA 2021

Thugs

  • selected at the FESTIVAL COURT MAIS BON, France
  • selected at CACTUS INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FILM FESTIVAL, Italy
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Thugs - ESMA 2025

Swing to the Moon

  • Selected in the school selection category at the CINE COURT ANIME FESTIVAL in Roanne, France
Swing to the moon - ESMA 2022

Tixe

  • Selected at the FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Tixe - ESMA 2025

Where Love Lied

  • Selected at the DC INDEPENDENT FILM FESTIVAL, United States
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
  • Selected at the LUMINARIUM FESTIVAL, France
Where Love Lied - ESMA 2025

Wisdom Tooth

  • Selected at the FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Selected at the INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL “NUIT TROP COURTE”, France
Wisdom Tooth - ESMA 2025

