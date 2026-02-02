Point sur les sélections des films d’animation 3D pour Janvier 2026

- Date de publication 02.02.2026
- theme Prix et sélections
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Résumer cet article avec :
Découvrez les courts-métrages de nos étudiants en cycle Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux, sélectionnés et récompensés à travers les nombreux festivals mondiaux lors du mois de janvier…
Cartagène
- Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Chevalier Cape Nuage
- Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Civilisation
- Sélectionné au 9TH INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2026, Inde
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Cows
- Sélectionné dans la catégorie Nouveaux talents au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Cursed
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au ANIMAVERSO INTERNATIONAL FESTIVAL, Brésil
Downhill
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
El dodorado
- Sélectionné dans la catégorie Comédies délirantes au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
Flower Bot
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Gone Wrong
- Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Sélectionné au ANIMATEX ANIMATION FILM FESTIVAL, Égypte
- Sélectionné au WELLINGTON ANIMATION FILM FESTIVAL (WAFF), Nouvelle-Zélande
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Gran Tumaco Café
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Huma
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Jun
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
La Voltige
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Les jardins de Versailles
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
L’Ombre du Kivu
- Sélectionné au ANIMATION DINGLE 2026 FESTIVAL, Irlande
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Mix Up Mail
- Sélectionné dans la catégorie Comédies à la française au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Ninjaaa
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Nordic Phone
- Sélectionné dans la catégorie Comédies délirantes au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Oeil pour Oeil
- Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Orchid Square
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Parhelia
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Pearl
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Perfect Match
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Pumpkeen
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Ruée des vents
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Salamander
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Sink
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Sorgin 1615
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
The City of Silence
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
The Old Titan
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
The Summer Tape
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Un mal pour un bien
- Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Voyous
- Sélectionné au FESTIVAL COURT MAIS BON, France
- sélectionné au CACTUS INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FILM FESTIVAL, Italie
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Swing to the Moon
- Sélectionné dans la catégorie sélection scolaire au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
Tixe
- Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Where Love Lied
- Sélectionné au DC INDEPENDENT FILM FESTIVAL, États-Unis
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
- Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Wisdom Tooth
- Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
- Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
