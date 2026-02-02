Lire la vidéo

Point sur les sélections des films d’animation 3D pour Janvier 2026

Découvrez les courts-métrages de nos étudiants en cycle Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux, sélectionnés et récompensés à travers les nombreux festivals mondiaux lors du mois de janvier…

Cartagène

  • Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Cartagène - ESMA 2024

Chevalier Cape Nuage

  • Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Chevalier Cape Nuage - ESMA 2024

Civilisation

  • Sélectionné au 9TH INTERNATIONAL FOLKLORE FILM FESTIVAL 2026, Inde 
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Civilisation - ESMA 2025

Cows

  • Sélectionné dans la catégorie Nouveaux talents au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Cows - ESMA 2025

Cursed

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au ANIMAVERSO INTERNATIONAL FESTIVAL, Brésil
Cursed - ESMA 2025

Downhill

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Downhill - ESMA 2025

El dodorado

  • Sélectionné dans la catégorie Comédies délirantes au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
El Dodorado - ESMA 2024

Flower Bot

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Flower Bot - ESMA 2025

Gone Wrong

  • Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Sélectionné au ANIMATEX ANIMATION FILM FESTIVAL, Égypte
  • Sélectionné au WELLINGTON ANIMATION FILM FESTIVAL (WAFF), Nouvelle-Zélande
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Gone Wrong - ESMA 2025

Gran Tumaco Café

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Gran Tumaco Café - ESMA 2025

Huma

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Huma - ESMA 2025

Jun

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Jun - ESMA 2025

La Voltige

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
La voltige - ESMA 2025

Les jardins de Versailles

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Les jardins de Versailles - ESMA 2025

L’Ombre du Kivu

  • Sélectionné au ANIMATION DINGLE 2026 FESTIVAL, Irlande
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
l'Ombre du Kivu - ESMA 2025

Mix Up Mail

  • Sélectionné dans la catégorie Comédies à la française au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Mix Up Mail - ESMA 2025

Ninjaaa

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Ninjaaa - ESMA 2025

Nordic Phone

  • Sélectionné dans la catégorie Comédies délirantes au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Nordic Phone - ESMA 2025

Oeil pour Oeil

  • Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Oeil pour Oeil - ESMA 2019

Orchid Square

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Orchid Square - ESMA 2025

Parhelia

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Parhelia - ESMA 2025

Pearl

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Pearl - ESMA 2025

Perfect Match

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Perfect Match - ESMA 2025

Pumpkeen

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Pumpkeen - ESMA 2025

Ruée des vents

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Ruée des vents - ESMA 2025

Salamander

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Salamander - ESMA 2025

Sink

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Sink - ESMA 2025

Sorgin 1615

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Sorgin 1615 - ESMA 2025

The City of Silence

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
The City of Silence - ESMA 2025

The Old Titan

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
The Old Titan - ESMA 2025

The Summer Tape

  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
The Summer Tape - ESMA 2025

Un mal pour un bien

  • Sélectionné au FESTIVAL OFF de Annonay, France
Un mal pour un bien - ESMA 2021

Voyous

  • Sélectionné au FESTIVAL COURT MAIS BON, France 
  • sélectionné au CACTUS INTERNATIONAL CHILDREN’S AND YOUTH FILM FESTIVAL, Italie
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Voyous - ESMA 2025

Swing to the Moon

  • Sélectionné dans la catégorie sélection scolaire au FESTIVAL CINE COURT ANIME à Roanne, France
Swing to the moon - ESMA 2022

Tixe

  • Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Tixe - ESMA 2025

Where Love Lied

  • Sélectionné au DC INDEPENDENT FILM FESTIVAL, États-Unis 
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
  • Sélectionné au FESTIVAL LUMINARIUM, France
Where Love Lied - ESMA 2025

Wisdom Tooth

  • Sélectionné au FESTIVAL MÊME PAS PEUR, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FANTASTIQUE DE LA REUNION, France
  • Sélectionné au INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL « NUIT TROP COURTE », France
Wisdom Tooth - ESMA 2025

