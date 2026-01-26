Un webinaire pour tout comprendre sur les métiers du cinéma d’animation 3D, des Effets Spéciaux et du jeu vidéo

Vous vous interrogez sur les formations, les compétences attendues et les débouchés des métiers de la création numérique ?

Ce webinaire vous propose un panorama clair et concret des parcours menant aux métiers de l’animation 3D, des effets spéciaux et du jeu vidéo, à travers l’expertise de l’ESMA et le regard de professionnels du secteur.

Au programme du webinaire

L’ADN de l’ESMA : comprendre ce qui fonde l’identité et la reconnaissance de l’école, son lien étroit avec les professionnels du secteur et sa capacité à anticiper les évolutions technologiques.

Trois univers de formation complémentaires : cinéma d’animation 3D & effets spéciaux, jeu vidéo et illustration / concept art. Trois approches de la création qui dialoguent en permanence et construisent des profils créatifs solides.

Des débouchés professionnels en constante évolution : des métiers historiques des studios d’animation et de jeu vidéo aux nouvelles opportunités offertes par la 3D, le temps réel et les technologies immersives dans d’autres secteurs.

Des intervenants pour partager leur expérience

Le webinaire est animé par des intervenants issus de l’enseignement et du monde professionnel, qui partagent leur vision des formations et du marché :

Aurélien Ronceray , Founder & Creative Director – Bold Brush Studio VFX

Isabelle Teissedre , Directrice du Réseau Écoles Créatives

Xavier Aliot , Enseignant Jeu Vidéo à l’ESMA

Nathan Lubrano di Vavaria, étudiant en 5e année du cycle Cinéma d’Animation 3D & Effets Spéciaux

Enfin, une session de questions-réponses clôture le webinaire.