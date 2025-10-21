Swing to the Moon s’envole vers les volcans : une projection exceptionnelle à Vulcania !

Vulcania : un parc au cœur des volcans

Situé en plein cœur du Puy-de-Dôme, Vulcania est un parc à thème unique en Europe, dédié à la découverte des volcans et des phénomènes naturels. À la croisée de la science, de la pédagogie et de l’émerveillement, le parc propose chaque année une programmation renouvelée mêlant expériences interactives, spectacles et projections immersives.

C’est dans cette dynamique que le parc a souhaité diffuser un court-métrage d’animation pendant les vacances scolaires (du 18 octobre au 2 novembre), au sein de son Cinémax, une salle exceptionnelle équipée d’un écran de 415 m², faisant partie des plus grands d’Europe.

Souhaitant offrir au public une œuvre d’animation à la fois poétique, familiale et techniquement remarquable, le parc a contacté l’ESMA, et c’est le court-métrage Swing to the Moon qui a retenu toute l’attention pour ce projet. Une œuvre sensible et lumineuse, parfaitement en accord avec l’esprit du lieu et la magie du grand écran.

Swing to the Moon, un succès international

Réalisé en 2022 par Marie Bordessoule, Adriana Bouissie, Nadine De Boer, Elisa Drique, Chloé Lauzu, Vincent Levrero et Solenne Moreau, étudiants de la promotion 2022 de l’ESMA, Swing to the Moon raconte l’histoire d’une petite araignée prête à tout pour attraper la lune.

Dès sa sortie, le film s’est imposé comme une véritable révélation. Lauréat du Grand Prix ESMA 2022, il a ensuite entamé un parcours exceptionnel dans les festivals du monde entier : plus de 130 sélections internationales et plus de 30 récompenses, dont celles du PIDS Awards (Meilleur film étudiant) et du SIGGRAPH (Best Student Project), deux distinctions majeures dans l’univers de l’animation.

Le court-métrage poursuit encore aujourd’hui son ascension, avec 4 millions de vues sur YouTube, touchant un public toujours plus large par sa poésie et sa finesse visuelle.