Swing to the Moon s’envole vers les volcans : une projection exceptionnelle à Vulcania !

- Date de publication 21.10.2025
- theme Générale
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Pendant les vacances de la Toussaint, les visiteurs du parc Vulcania pourront découvrir sur grand écran (très grand écran !) le court-métrage Swing to the Moon, réalisé par des étudiants de l’ESMA. Diffusé pendant 15 jours dans le Cinémax, l’un des plus grands écrans d’Europe, le film embarquera petits et grands dans une aventure poétique et pleine de douceur.
Vulcania : un parc au cœur des volcans
Situé en plein cœur du Puy-de-Dôme, Vulcania est un parc à thème unique en Europe, dédié à la découverte des volcans et des phénomènes naturels. À la croisée de la science, de la pédagogie et de l’émerveillement, le parc propose chaque année une programmation renouvelée mêlant expériences interactives, spectacles et projections immersives.
C’est dans cette dynamique que le parc a souhaité diffuser un court-métrage d’animation pendant les vacances scolaires (du 18 octobre au 2 novembre), au sein de son Cinémax, une salle exceptionnelle équipée d’un écran de 415 m², faisant partie des plus grands d’Europe.
Souhaitant offrir au public une œuvre d’animation à la fois poétique, familiale et techniquement remarquable, le parc a contacté l’ESMA, et c’est le court-métrage Swing to the Moon qui a retenu toute l’attention pour ce projet. Une œuvre sensible et lumineuse, parfaitement en accord avec l’esprit du lieu et la magie du grand écran.
Swing to the Moon, un succès international
Réalisé en 2022 par Marie Bordessoule, Adriana Bouissie, Nadine De Boer, Elisa Drique, Chloé Lauzu, Vincent Levrero et Solenne Moreau, étudiants de la promotion 2022 de l’ESMA, Swing to the Moon raconte l’histoire d’une petite araignée prête à tout pour attraper la lune.
Dès sa sortie, le film s’est imposé comme une véritable révélation. Lauréat du Grand Prix ESMA 2022, il a ensuite entamé un parcours exceptionnel dans les festivals du monde entier : plus de 130 sélections internationales et plus de 30 récompenses, dont celles du PIDS Awards (Meilleur film étudiant) et du SIGGRAPH (Best Student Project), deux distinctions majeures dans l’univers de l’animation.
Le court-métrage poursuit encore aujourd’hui son ascension, avec 4 millions de vues sur YouTube, touchant un public toujours plus large par sa poésie et sa finesse visuelle.
Une belle association entre art, science et émotion
La diffusion de Swing to the Moon à Vulcania incarne une rencontre inspirante entre le monde de la création artistique et celui de la découverte scientifique.
Pour les visiteurs, c’est une occasion unique de découvrir sur un écran monumental un film né du talent et de la passion de jeunes artistes. Pour l’ESMA, c’est une nouvelle preuve de la reconnaissance du travail de ses étudiants et de la capacité de l’école à faire rayonner l’animation française bien au-delà des salles de cours.
Sous le ciel d’Auvergne, entre volcans endormis et rêves d’étoiles, Swing to the Moon continue de faire voyager l’imaginaire !
Réservation et plus de détails sur la programmation sur le site Vulcania
