Replay : Salon virtuel de l'éducation - L'Express Education

Comment les écoles d’art et de design préparent-elles les créateurs de demain ?

 

Isabelle Teissedre, Directrice Générale et Déléguée à la Pédagogie, explique comment les formations du Réseau Ecoles Créatives allient exigence artistique, maîtrise des outils numériques et projets concrets pour faciliter l’orientation et l’insertion professionnelle des futurs talents.

Redécouvrez son intervention en vidéo :

