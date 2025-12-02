Replay : Salon virtuel de l'éducation - L'Express Education

- Date de publication 02.12.2025
- theme Générale
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Résumer cet article avec :
Comment les écoles d’art et de design préparent-elles les créateurs de demain ?
Isabelle Teissedre, Directrice Générale et Déléguée à la Pédagogie, explique comment les formations du Réseau Ecoles Créatives allient exigence artistique, maîtrise des outils numériques et projets concrets pour faciliter l’orientation et l’insertion professionnelle des futurs talents.
Redécouvrez son intervention en vidéo :
Regardez les autres webinaires en Replay
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
REPLAY : Webinaire ESMA - Q&A : Visa, Enic Naric ...30.05.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
REPLAY : Webinaire ESMA - Arrivée en France : ce qu’il faut savoir25.04.2025
-
Architecture d'Intérieur Design Graphique Plurimédia
Replay : Webinaire ESMA -Arts appliqués : Quelles formations pour une carrière en design graphique et architecture d’intérieur ?18.04.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Replay : Webinaire ESMA - Préparer le portfolio et l’entretien de motivation10.04.2025
-
Jeu Vidéo
REPLAY Webinaire ESMA - Les compétences clés pour réussir et faire carrière dans l’industrie du jeu vidéo28.03.2025
-
MSC Producer & Entertainment Manager
Découvrez le MSc Producer & Entertainment Manager lors d’un webinaire exclusif17.03.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
REPLAY Webinaire ESMA - Choisir sa formation en Cinéma d’Animation 3D & VFX07.03.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
REPLAY Webinaire ESMA - Venir étudier en France27.02.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
REPLAY Webinaire ESMA - Présentation de notre programme international et parcours Professionnel21.02.2025
Découvrir toutes les actualités
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Les Nuits Magiques et l’ESMA : une collaboration au service de la création animée03.12.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Point sur les sélections des films d’animation 3D pour novembre 202501.12.2025
-
L’ESMA soutient la 47e édition des Trans Musicales de Rennes19.11.2025
-
Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
ESMA et CréaTVty : un partenariat qui rayonne, trois films primés lors de la seconde édition !18.11.2025
-
Illustration Concept Art
Le guide complet pour devenir illustrateur jeunesse17.11.2025
-
Mois de l’Impact 2025 Promesses immersives : les expériences du public07.11.2025