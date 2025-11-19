Lire la vidéo

L’ESMA soutient la 47e édition des Trans Musicales de Rennes

esma et les trans 2560x1120
  • Date de publication 19.11.2025
  • theme Générale

L’ESMA s’associe au festival des Trans Musicales, événement culturel majeur de la ville de Rennes, qui se déroulera du 3 au 7 décembre. En soutenant ce rendez-vous incontournable dédié aux artistes émergents, l’école affirme son ancrage territorial mais aussi son attachement à la créativité, à l’innovation et à la découverte. Des valeurs essentielles pour accompagner les talents de demain !

Un festival emblématique tourné vers la découverte

Depuis près d’un demi-siècle, les Trans Musicales se distinguent comme l’un des festivals les plus audacieux d’Europe. Véritable repère pour celles et ceux qui cherchent à identifier les artistes de demain, il transforme Rennes en un territoire d’exploration musicale.

Pour l’ESMA, soutenir un événement aussi avant-gardiste a toute sa pertinence : nos formations encouragent l’expérimentation, la curiosité et l’ouverture culturelle. La proximité entre les démarches des Trans et celles de l’école souligne l’importance de nourrir la création par la rencontre entre les disciplines : musique, arts visuels, animation, design ou jeu vidéo…

 

KEXP investit le studio de Rennes

Cette édition accueillera à nouveau  KEXP, célèbre média et boîte de production américaine reconnue pour ses sessions live et sa mise en lumière d’artistes indépendants. Pendant plusieurs jours, leurs équipes installeront leur matériel dans le  studio du campus ESMA Rennes pour enregistrer des concerts privés en live.

Une occasion unique pour nos étudiants d’observer de près les méthodes de tournage d’un média international, de découvrir les enjeux techniques d’un enregistrement musical et de ressentir l’effervescence d’un dispositif professionnel en pleine action.

chris kellog
Chris Kellogg pendant le tournage de la session live de Trad.Attack!, 2016 © Alexis Janicot

Les étudiants ambassadeurs au cœur de l’effervescence

Tout au long du festival, les étudiants ambassadeurs de l’ESMA feront vivre l’événement aux internautes. Au programme : immersion dans les coulisses des sessions live et partages des temps forts au sein du campus !

 

Grâce à eux, vous pourrez suivre ce qui se passe dans l’école pendant ces journées vibrantes et créatives.

 

Deux places à gagner pour trois jours de festival

L’ESMA met également en jeu 2 places donnant accès aux concerts du jeudi, vendredi et samedi. Pour être certain de ne rien manquer et maximiser vos chances de gagner, suivez le compte Instagram de l’ESMA, où toutes les informations seront diffusées.

tourisme rennes
© Tourisme-rennes.com

Pour aller plus loin

Le programme complet du festival est à retrouver sur le site officiel des Trans Musicales. Nous vous invitons à découvrir la richesse de la programmation, et à suivre nos réseaux sociaux pour vivre, en direct, ce qui se déroulera à l’ESMA durant ces cinq jours intenses !

Découvrir toutes les actualités

Découvrir