L’ESMA soutient la 47e édition des Trans Musicales de Rennes

Un festival emblématique tourné vers la découverte

Depuis près d’un demi-siècle, les Trans Musicales se distinguent comme l’un des festivals les plus audacieux d’Europe. Véritable repère pour celles et ceux qui cherchent à identifier les artistes de demain, il transforme Rennes en un territoire d’exploration musicale.

Pour l’ESMA, soutenir un événement aussi avant-gardiste a toute sa pertinence : nos formations encouragent l’expérimentation, la curiosité et l’ouverture culturelle. La proximité entre les démarches des Trans et celles de l’école souligne l’importance de nourrir la création par la rencontre entre les disciplines : musique, arts visuels, animation, design ou jeu vidéo…

KEXP investit le studio de Rennes

Cette édition accueillera à nouveau KEXP, célèbre média et boîte de production américaine reconnue pour ses sessions live et sa mise en lumière d’artistes indépendants. Pendant plusieurs jours, leurs équipes installeront leur matériel dans le studio du campus ESMA Rennes pour enregistrer des concerts privés en live.

Une occasion unique pour nos étudiants d’observer de près les méthodes de tournage d’un média international, de découvrir les enjeux techniques d’un enregistrement musical et de ressentir l’effervescence d’un dispositif professionnel en pleine action.