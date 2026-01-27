L’ESMA partenaire du Festival international du premier film d’Annonay

Un festival engagé pour les nouvelles voix du cinéma

Créé en 1984, le Festival international du premier film d’Annonay s’est imposé comme un rendez-vous majeur pour découvrir les réalisateurs et réalisatrices qui marqueront le cinéma de demain. Entièrement dédié aux premiers films, le festival défend une vision audacieuse et exigeante de la création, mettant en lumière des œuvres singulières, innovantes et engagées.

Fictions, documentaires, cinéma d’auteur ou formes hybrides : Annonay est un espace de liberté où les talents émergents peuvent rencontrer le public, les professionnels et la critique, dans un cadre propice à l’échange et à la transmission.

L’ESMA au cœur du festival : les talents en lumière

En tant qu’école de référence dans les domaines du cinéma d’animation 3D et des effets spéciaux, l’ESMA partage avec le festival une même ambition : accompagner les jeunes créateurs à l’aube de leur carrière et valoriser des œuvres audacieuses, portées par une forte vision artistique.

Ce partenariat avec le Festival international du premier film d’Annonay s’inscrit dans la continuité des actions menées par l’ESMA pour accompagner ses étudiants dans leur parcours de création et favoriser la diffusion de leurs films.

Une projection exceptionnelle le 29 janvier au Théâtre des Cordeliers

En amont de l’ouverture officielle du festival, une projection spéciale ESMA aura lieu le mercredi 29 janvier à 14h, au Théâtre des Cordeliers à Annonay.

Le public pourra découvrir une sélection de courts-métrages de cinéma d’animation 3D réalisés par les étudiants de l’ESMA, illustrant la diversité des univers, des styles et des narrations développés au sein de l’école :

Œil pour œil

Chevalier cape nuage

Cartagène

Un mal pour un bien

Rencontre avec Fred Multier autour du court-métrage TRASH

La projection se poursuivra avec un temps d’échange privilégié avec Fred Multier, enseignant en Animation 3D au campus ESMA de Lyon, également senior animateur 3D et illustrateur.

Il viendra partager les coulisses de la création du court-métrage étudiant TRASH (promotion 2024) : de la genèse du projet à sa fabrication, en passant par les choix artistiques et techniques. Un film qui connaît actuellement un succès remarquable dans de prestigieux festivals internationaux.

Plongée dans les coulisses d’un film d’animation 3D

Les spectateurs auront également la possibilité de découvrir une exposition pédagogique consacrée à ‘L’anatomie d’un film 3D’, à travers le court-métrage Swing to the Moon (promotion 2022).

Storyboard, concepts, modélisation, animation, rendu… Cette exposition propose une immersion complète dans les différentes étapes de production d’un film d’animation 3D. Swing to the Moon, qui a battu des records de prix et de sélections ces dernières années.

Rendez-vous à Annonay !

L’ESMA vous invite à venir découvrir ce festival passionnant, véritable tremplin pour les talents émergents du cinéma, et à assister à cette projection exceptionnelle du 29 janvier, dont l’entrée est gratuite.

Les détails de la programmation de l’événement sont à retrouver sur le site du Festival du Premier film d’Annonay.