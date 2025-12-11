L’ESMA engagée dans les transformations sociales et écologiques du cinéma d’animation

Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire réunissant chercheurs et professionnels autour de cette réflexion stratégique pour la filière : Laurence Allard (chercheuse titulaire à l’IRCAV-Sorbonne Nouvelle), Sandra Mellot (directrice du Lab des Ecoles Créatives, ESMA), Marie-Julie Catoir Brisson (professeure et chercheuse à Audencia) et Nathan Ben Kemoun (enseignant chercheur à CSB).

Il est mené en partenariat avec Novelarium – Fabrique de nouveaux récits animés.

Présentation officielle : Projet Alter Animaginaire

Deux ans d’exploration des pratiques sociales et écologiques dans l’animation

ALTER ANIMAGINAIRE mènera, durant deux ans, une enquête approfondie auprès des studios, auteurs, réalisateurs et producteurs.

L’équipe développera une cartographie illustrée pour documenter les démarches qui renouvellent les imaginaires, les récits et les manières de fabriquer les films d’animation.

Le projet contribuera ainsi aux débats actuels sur les responsabilités culturelles et environnementales de la filière animation, un axe important pour la formation des étudiants de l’ESMA.

L’engagement durable de l’ESMA et de son Lab

Ce projet national s’inscrit dans une dynamique déjà largement engagée par le Lab des Écoles Créatives ces dernières années :

En 2023, la publication des résultats de recherche sur Les imaginaires écologiques du cinéma d’animation (Sandra Mellot – Lab des écoles créatives, ESMA et Marie-Julie Catoir Brisson – Audencia) démontre l’importance des récits alternatifs sur le vivant et la diversité des formes esthétiques et narratives véhiculées par le cinéma d’animation.

En 2024, Véronique Lenouvel (artiste et enseignante ESMA) et Sandra Mellot développent un projet avec Suzanne Bastian (enseignante chercheuse ONIRIS) sur la représentation des insectes impactés par les changements globaux. Travaux présentés lors de colloques et au festival des Utopiales.

En 2024 et 2025, le Lab anime la table ronde « Les nouveaux imaginaires animés » du festival ExtrAnimation.