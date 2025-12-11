Lire la vidéo

L’ESMA engagée dans les transformations sociales et écologiques du cinéma d’animation

projet alter animaginaire
  • Date de publication 11.12.2025
  • theme Générale

L’ESMA engagée dans les transformations sociales et écologiques du cinéma d’animation

L’ESMA et son Lab des Écoles Créatives rejoignent le programme PEPR ICCARE, initiative nationale France 2030 financée par le CNRS et dédiée à la recherche sur les Industries Culturelles et Créatives.

Le projet ALTER ANIMAGINAIRE, sélectionné en 2025, explore les nouvelles formes d’engagement social et écologique du cinéma d’animation : comment les studios, auteurs et producteurs transforment leurs pratiques, leurs récits et leurs modes de production pour répondre aux enjeux contemporains.

ALTER ANIMAGINAIRE, projet lauréat du programme national de recherche ICCARE (France 2030)

Le projet est porté par une équipe pluridisciplinaire réunissant chercheurs et professionnels autour de cette réflexion stratégique pour la filière : Laurence Allard (chercheuse titulaire à l’IRCAV-Sorbonne Nouvelle), Sandra Mellot (directrice du Lab des Ecoles Créatives, ESMA), Marie-Julie Catoir Brisson (professeure et chercheuse à Audencia) et Nathan Ben Kemoun (enseignant chercheur à CSB).

Il est mené en partenariat avec Novelarium – Fabrique de nouveaux récits animés.

 

Présentation officielle : Projet Alter Animaginaire

 

Deux ans d’exploration des pratiques sociales et écologiques dans l’animation

ALTER ANIMAGINAIRE mènera, durant deux ans, une enquête approfondie auprès des studios, auteurs, réalisateurs et producteurs.
L’équipe développera une cartographie illustrée pour documenter les démarches qui renouvellent les imaginaires, les récits et les manières de fabriquer les films d’animation.

Le projet contribuera ainsi aux débats actuels sur les responsabilités culturelles et environnementales de la filière animation, un axe important pour la formation des étudiants de l’ESMA.

 

L’engagement durable de l’ESMA et de son Lab

Ce projet national s’inscrit dans une dynamique déjà largement engagée par le Lab des Écoles Créatives ces dernières années :

En 2023, la publication des résultats  de recherche sur  Les imaginaires écologiques du cinéma d’animation (Sandra Mellot – Lab des écoles créatives, ESMA et Marie-Julie Catoir Brisson – Audencia) démontre l’importance des récits alternatifs sur le vivant et la diversité des formes esthétiques et narratives véhiculées par le cinéma d’animation.

En 2024, Véronique Lenouvel (artiste et enseignante ESMA) et Sandra Mellot développent un projet avec Suzanne Bastian (enseignante chercheuse ONIRIS) sur la représentation des insectes impactés par les changements globaux. Travaux présentés lors de colloques et au festival des Utopiales.

En 2024 et 2025, le Lab anime la table ronde « Les nouveaux imaginaires animés » du festival  ExtrAnimation.

En 2025 dans le cadre de Novelarium, l’ESMA co-construit le Laboratoire de récits réunissant des auteurs pour questionner les formes et forces du récit sur le vivant, les émotions, le vivre ensemble.

 

Imaginer d’autres mondes

À travers ALTER ANIMAGINAIRE, l’ESMA réaffirme sa conviction :
le cinéma d’animation est un médium essentiel pour sensibiliser, questionner et imaginer de nouveaux rapports au monde.
Former les futurs artistes à ces enjeux, c’est préparer les mutations de la filière et contribuer à une culture visuelle plus juste, plus consciente et plus inventive.

 

Pour en savoir plus sur les travaux des chercheurs du Lab. des Ecoles Créatives consultez le site dédié :

Le Lab des écoles créatives
