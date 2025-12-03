Les Nuits Magiques et l’ESMA : une collaboration au service de la création animée

Les Nuits Magiques : un rendez-vous majeur pour l’animation

Créé à Bordeaux, le festival Les Nuits Magiques est devenu, au fil des années, un événement incontournable pour tous les passionnés d’animation. Dédié à la diversité et à l’inventivité du cinéma animé, il met à l’honneur des œuvres du monde entier, des courts et longs-métrages, des expérimentations, des rencontres avec des professionnels et des ateliers ouverts à tous les publics.

Sa programmation éclectique en fait un véritable laboratoire artistique, où se croisent pratiques traditionnelles, techniques émergentes et esthétiques contemporaines.

Un partenariat naturel autour de l’animation et de l’image

Le partenariat entre les Nuits Magiques et l’ESMA s’est imposé comme une évidence : le festival et l’école partagent la même envie de célébrer la diversité et l’excellence du cinéma d’animation. En s’associant à cet événement emblématique, l’ESMA affirme son engagement auprès de la scène culturelle bordelaise et contribue à mettre en lumière les talents émergents, les savoir-faire pédagogiques et la vitalité de la création contemporaine. Cette collaboration renforce les liens entre professionnels, étudiants et public, et offre un cadre idéal pour valoriser les univers artistiques développés au sein de l’école.

Programme des activités avec l’ESMA

Exposition “Conception d’un film d’animation”

Du 10 au 13 décembre : de 14h à 18h, l’ESMA ouvre ses portes au public pour une exposition inédite consacrée aux étapes clés de la création d’un film d’animation.

À travers des travaux d’étudiants (recherches graphiques, concept arts, storyboards, modélisation, couleurs, lighting), les visiteurs pourront découvrir les coulisses d’un court-métrage d’animation 3D, depuis les premières idées jusqu’aux images finales.

Présentations des formations

Samedi 13 décembre : de 16h à 19h, nos équipes pédagogiques proposeront des présentations dédiées aux formations professionnelles aux métiers du cinéma d’animation.

Objectif : informer sur les cursus, les méthodes d’apprentissage, les débouchés et les métiers auxquels prépare l’ESMA. Une occasion unique de rencontrer enseignants, étudiants et anciens.

Deux séances de projections “Jeunes Talents”

Samedi 13 décembre : de 17h à 19h, le public pourra profiter de deux séances de projection (1h chacune) présentant une sélection de films primés ou remarqués dans les grands festivals internationaux.

Ces œuvres, réalisées par les étudiants de l’ESMA, illustrent la diversité des univers graphiques, la maîtrise technique et la maturité artistique développées au cours de leurs années de formation.