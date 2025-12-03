Les Nuits Magiques et l’ESMA : une collaboration au service de la création animée

- Date de publication 03.12.2025
- theme Générale
Formation Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux
Festival incontournable dédié au cinéma d’animation, Les Nuits Magiques reviennent à Bordeaux. Cette année, l’ESMA est fière d’être partenaire de l’événement et de proposer un programme riche mettant en lumière la création, la pédagogie et les talents émergents.
Les Nuits Magiques : un rendez-vous majeur pour l’animation
Créé à Bordeaux, le festival Les Nuits Magiques est devenu, au fil des années, un événement incontournable pour tous les passionnés d’animation. Dédié à la diversité et à l’inventivité du cinéma animé, il met à l’honneur des œuvres du monde entier, des courts et longs-métrages, des expérimentations, des rencontres avec des professionnels et des ateliers ouverts à tous les publics.
Sa programmation éclectique en fait un véritable laboratoire artistique, où se croisent pratiques traditionnelles, techniques émergentes et esthétiques contemporaines.
Un partenariat naturel autour de l’animation et de l’image
Le partenariat entre les Nuits Magiques et l’ESMA s’est imposé comme une évidence : le festival et l’école partagent la même envie de célébrer la diversité et l’excellence du cinéma d’animation. En s’associant à cet événement emblématique, l’ESMA affirme son engagement auprès de la scène culturelle bordelaise et contribue à mettre en lumière les talents émergents, les savoir-faire pédagogiques et la vitalité de la création contemporaine. Cette collaboration renforce les liens entre professionnels, étudiants et public, et offre un cadre idéal pour valoriser les univers artistiques développés au sein de l’école.
Programme des activités avec l’ESMA
Exposition “Conception d’un film d’animation”
Du 10 au 13 décembre : de 14h à 18h, l’ESMA ouvre ses portes au public pour une exposition inédite consacrée aux étapes clés de la création d’un film d’animation.
À travers des travaux d’étudiants (recherches graphiques, concept arts, storyboards, modélisation, couleurs, lighting), les visiteurs pourront découvrir les coulisses d’un court-métrage d’animation 3D, depuis les premières idées jusqu’aux images finales.
Présentations des formations
Samedi 13 décembre : de 16h à 19h, nos équipes pédagogiques proposeront des présentations dédiées aux formations professionnelles aux métiers du cinéma d’animation.
Objectif : informer sur les cursus, les méthodes d’apprentissage, les débouchés et les métiers auxquels prépare l’ESMA. Une occasion unique de rencontrer enseignants, étudiants et anciens.
Deux séances de projections “Jeunes Talents”
Samedi 13 décembre : de 17h à 19h, le public pourra profiter de deux séances de projection (1h chacune) présentant une sélection de films primés ou remarqués dans les grands festivals internationaux.
Ces œuvres, réalisées par les étudiants de l’ESMA, illustrent la diversité des univers graphiques, la maîtrise technique et la maturité artistique développées au cours de leurs années de formation.
Atelier d’initiation au dessin animé traditionnel
Samedi 13 décembre : de 17h à 19h, un atelier d’initiation permettra au public de s’essayer au dessin animé traditionnel sur papier. Une expérience ludique et pédagogique pour comprendre les fondements de l’animation image par image.
Un partenariat riche et inspirant
La collaboration entre Les Nuits Magiques et l’ESMA reflète la vitalité du secteur de l’animation et l’importance de transmettre, partager et célébrer la création. Ce partenariat permet de rassembler étudiants, professionnels, passionnés et curieux autour d’un événement exigeant et accessible.
Infos pratiques
Les Nuits Magiques se déroulent à Bordeaux, et l’ESMA vous accueille du 10 au 13 décembre pour expositions, ateliers, rencontres et projections.
Nous invitons chaleureusement les Bordelais (familles, amateurs d’art, étudiants, professionnels) à venir découvrir la richesse du cinéma d’animation et les talents en devenir formés au sein de notre école.
Programme complet disponible sur le site du festival
