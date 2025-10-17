Les étudiants de l’ESMA Rennes rencontrent Bill Plympton, légende du cinéma d’animation indépendant

Une avant-première privilégiée

Le mercredi, les étudiants ont pu découvrir en avant-première le dernier long métrage de Bill Plympton, Duel à Monte Carlo del Norte, dont la sortie nationale est prévue le 5 novembre prochain. Ce film, labellisé par l’AFCA, s’inscrit dans la droite lignée du style inimitable de son auteur : un univers absurde, jubilatoire et irrévérencieux.

Présenté comme une revisite du western, le film promet une aventure rocambolesque et déjantée, marquée par le trait singulier et expressif du dessinateur. L’occasion pour les étudiants de plonger dans la démarche d’un artiste qui continue, après plus de quarante ans de carrière, à animer ses films image par image, à la main, fidèle à une approche artisanale rare dans le paysage actuel.