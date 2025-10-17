Les étudiants de l’ESMA Rennes rencontrent Bill Plympton, légende du cinéma d’animation indépendant

- Date de publication 17.10.2025
- theme Générale
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Les étudiants en 3e année de Cinéma d’animation 3D de l’ESMA Rennes ont eu le privilège d’assister à une masterclass exceptionnelle animée par le réalisateur américain Bill Plympton, figure culte de l’animation indépendante. Cet événement, organisé par l’AFCA dans le cadre de la Fête du Cinéma d’Animation, s’est tenu au Cinéma Arvor de Rennes.
Une avant-première privilégiée
Le mercredi, les étudiants ont pu découvrir en avant-première le dernier long métrage de Bill Plympton, Duel à Monte Carlo del Norte, dont la sortie nationale est prévue le 5 novembre prochain. Ce film, labellisé par l’AFCA, s’inscrit dans la droite lignée du style inimitable de son auteur : un univers absurde, jubilatoire et irrévérencieux.
Présenté comme une revisite du western, le film promet une aventure rocambolesque et déjantée, marquée par le trait singulier et expressif du dessinateur. L’occasion pour les étudiants de plonger dans la démarche d’un artiste qui continue, après plus de quarante ans de carrière, à animer ses films image par image, à la main, fidèle à une approche artisanale rare dans le paysage actuel.
Bill Plympton, le cartooniste rebelle
Né dans l’Oregon, Bill Plympton débute comme illustrateur et caricaturiste avant de se tourner vers l’animation dans les années 1980. Admirateur de Tex Avery, Roland Topor ou encore Quentin Tarantino, il développe un style où humour noir, satire sociale et poésie graphique se mêlent sans concession.
En 1988, son court métrage Your Face est nommé à l’Oscar du meilleur court métrage d’animation et assoit sa réputation internationale. Depuis, il a réalisé de nombreux films devenus cultes, parmi lesquels L’Impitoyable lune de miel (1998), Les Mutants de l’espace (2001), Hair High (2004), Les Amants électriques (2014) ou La Vengeresse (2015).
Entièrement autoproduits, ses films s’adressent à un public adulte, explorant des thèmes provocateurs avec une liberté totale, loin des standards hollywoodiens.
Une masterclass inspirante
Le jeudi, les étudiants ont retrouvé Bill Plympton lors d’une masterclass exclusive au Cinéma Arvor. L’artiste y a partagé son parcours atypique, sa philosophie de création et son goût pour la spontanéité du dessin. À travers anecdotes et démonstrations, il a illustré l’importance de la persévérance et de la passion dans un métier exigeant, mais profondément gratifiant.
Une expérience marquante pour les étudiants de l’ESMA
Assister à cette rencontre privilégiée a constitué une source d’inspiration majeure pour nos étudiants. Découvrir le travail et la démarche d’un créateur aussi libre et audacieux que Bill Plympton leur a permis d’élargir leur regard sur le cinéma d’animation et de réaffirmer la place essentielle de l’expérimentation dans ce domaine.
Une belle leçon d’indépendance artistique et de créativité, qui restera sans doute gravée dans leur parcours de jeunes cinéastes en devenir.
