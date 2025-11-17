Quel bac choisir ?

Pour se lancer, il n’y a pas de voie toute tracée, mais un baccalauréat tourné vers les arts est une super première étape. Le Bac STD2A (Sciences et Technologies du Design et des Arts Appliqués)est idéal, car il apporte une solide formation en arts appliqués et en culture artistique. Mais un bac général avec une option arts plastiques est aussi un très bon point de départ.

Se former pour devenir créateur d’histoires visuelles

Se former pour devenir créateur d’histoires visuelles demande un parcours adapté et progressif. À l’ESMA, tout commence par l’Année Préparatoire, conçue pour donner aux étudiants les bases indispensables du dessin, de la couleur, de la composition et de la culture artistique. Cette étape permet d’explorer différentes pratiques et d’acquérir la méthodologie nécessaire pour aborder un cursus exigeant.

Après cette première immersion, les étudiants peuvent intégrer le Cycle Professionnel Illustration – Concept Art, reconnu par le Titre RNCP40590 – Dessinateur illustrateur (Niveau 6, Bac+3/4). Cette formation associe rigueur technique, pratique intensive et accompagnement personnalisé. La première année met l’accent sur les fondamentaux et la créativité, tandis que la deuxième année pousse chacun à affirmer son identité graphique à travers des projets longs, des workshops et des collaborations avec des professionnels du secteur.

Quel est le salaire d’un illustrateur jeunesse ?

Il est difficile de définir un salaire fixe pour cette catégorie de professionnels créatifs. Leurs revenus sont souvent très variables, car ils exercent la majorité du temps en indépendant. Tout dépend de leur expérience et de leur notoriété.

Salaire moyen débutant

En tant que débutant, un illustrateur peut gagner entre 1 500 € et 2 000 € bruts par mois. Ce salaire peut varier considérablement en fonction des contrats et des éditeurs. Le plus souvent, un illustrateur est rémunéré au forfait pour un projet (par exemple, pour l’ensemble des illustrations d’un livre) ou par page.

Salaire moyen expérimenté

Un illustrateur confirmé et reconnu peut gagner plus de 3 000 € bruts par mois. Les auteurs à succès, qui ont plusieurs livres à leur actif, peuvent générer des revenus bien plus importants grâce aux droits d’auteur, qui représentent un pourcentage des ventes de leurs œuvres.

Les débouchés de carrière

Au-delà de l’édition de livres, les débouchés sont nombreux. Un illustrateur peut explorer différents horizons créatifs :