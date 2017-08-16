LA MANAA de l’ESMA : la passerelle vers les arts appliqués

Qu’est-ce que la MANAA ?

La MANAA, ou Mise à Niveau en Arts Appliqués, était une formation post-bac d’un an destinée aux étudiants souhaitant intégrer des études supérieures dans les domaines des arts appliqués, du design ou des métiers d’art. Son objectif principal était de permettre aux élèves d’acquérir les compétences techniques et artistiques nécessaires pour poursuivre leurs études dans ces filières exigeantes.

Cette formation proposait un programme intensif couvrant diverses disciplines telles que le dessin, la peinture, la sculpture, les arts numériques, l’histoire de l’art et bien d’autres. Les étudiants en art bénéficiaient d’un encadrement personnalisé de la part de professeurs expérimentés, leur permettant de développer leur créativité, leur sens esthétique et leur maîtrise des techniques artistiques.

Une année de mise à niveau post-bac

La MANAA s’adressait principalement aux élèves titulaires d’un baccalauréat général ou technologique et qui souhaitaient intégrer une école de design, mais également aux personnes souhaitant se réorienter professionnellement vers les métiers créatifs. Elle offrait une solide préparation aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art, de design et de métiers d’art, augmentant ainsi les chances de réussite des candidats.

Historique de la MANAA

La MANAA, ou Mise à Niveau en Arts Appliqués, a vu le jour pour répondre à la demande croissante de formation dans les métiers des arts appliqués et du design. À l’origine, cette formation d’un an visait à préparer les étudiants à intégrer les écoles supérieures d’arts appliqués, telles que les Beaux-Arts ou les écoles d’architecture.

Au fil des décennies, la MANAA a évolué pour s’adapter aux changements du marché de l’emploi et aux nouvelles tendances artistiques. Elle est devenue une voie d’accès privilégiée pour les étudiants souhaitant se spécialiser dans des domaines tels que :

La formation MANAA proposait un programme complet couvrant les bases du dessin, de la couleur, de la composition, de l’histoire de l’art et des techniques de présentation. Les étudiants développaient ainsi un solide portefeuille leur permettant de postuler dans les écoles d’art et de design les plus réputées.

Pourquoi la disparition de la MANAA ?

Sa disparition a été motivée par plusieurs raisons. Tout d’abord, cette formation était critiquée pour son manque d’harmonisation au niveau national. Les programmes et les exigences variaient considérablement d’un établissement à l’autre, ce qui rendait difficile l’évaluation équitable des compétences acquises par les étudiants.

De plus, la MANAA était perçue comme une formation trop généraliste, ne permettant pas aux étudiants de se spécialiser suffisamment dans un domaine particulier des arts appliqués. Cette lacune devenait problématique à l’heure où les employeurs recherchent des profils de plus en plus pointus et spécialisés.

Enfin, cette année prépa souffrait d’un manque de reconnaissance auprès des professionnels et des écoles supérieures d’arts appliqués. Son positionnement en tant que diplôme de niveau bac+1 la rendait peu attractive pour les étudiants souhaitant poursuivre des études supérieures dans ce domaine.

Face à ces limites, les autorités compétentes ont décidé de remplacer la MANAA par un nouveau diplôme, le DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Art et du Design), mieux adapté aux besoins actuels du marché de l’emploi et offrant une meilleure reconnaissance aux étudiants.

Le DNMADE, le nouveau diplôme des métiers d’art

Le Diplôme National des Métiers d’Art et du Design (DNMADE) est le nouveau diplôme qui remplace officiellement la MANAA depuis 2018 . Il vise à former les futurs professionnels des métiers d’art et du design en leur offrant une formation polyvalente et approfondie.

Le DNMADE se déroule sur 3 ans après le baccalauréat. Il allie enseignements théoriques, pratiques et stages professionnels. Les étudiants acquièrent des compétences techniques, artistiques, mais aussi en gestion de projet, communication, etc. L’objectif est de les préparer au mieux aux réalités du monde professionnel.

Contrairement à la MANAA qui était une mise à niveau d’un an, le DNMADE est un cursus complet en 3 ans. Il permet d’obtenir un diplôme de niveau 6 (équivalent licence) reconnu par l’État et le ministère de la Culture. Les étudiants sortent ainsi mieux armés, avec un bagage plus solide et complet.

Un autre changement majeur est l’ouverture du DNMADE à de nouveaux domaines comme le design d’espace, le design de mode ou encore les jeux vidéo. Cela élargit considérablement les perspectives professionnelles des diplômés par rapport à l’ancienne MANAA centrée sur les arts appliqués traditionnels.

Les années préparatoires en art alternatives

Au-delà du nouveau DNMADE qui remplace la MANAA, il existe d’autres options pour se former aux métiers d’art et du design. De nombreux établissements proposent des cursus variés, allant des années préparatoires aux cycles professionnelles et certifiants complets de formation.

Parmi les alternatives intéressantes, on peut citer les années préparatoires privées comme la Prépa Design de l’ESMA (École Supérieure des Métiers Artistiques). L’ESMA propose également une seconde année préparatoire orientée sur les métiers de la création numérique : la Prépa Entertainment.

Cette formation d’un an permet aux étudiants de consolider leurs bases techniques et leur culture artistique, tout en développant un book créatif solide pour intégrer les meilleures écoles d’art.

Certaines écoles privées reconnues comme notre école proposent également des cursus complets en arts appliqués, design ou arts graphiques, menant à des titres certifiés et reconnus par l’État. Ces formations sont souvent très professionnalisantes et offrent de réelles opportunités d’insertion dans les métiers créatifs.

L’année préparatoire Prépa Design

L’année préparatoire Prépa Design s’adresse aux étudiants titulaires d’un baccalauréat qui souhaitent se préparer entre autres aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art et de design, à intégrer des formations en art du supérieur.

Cette année de mise à niveau vise à développer les compétences artistiques et techniques nécessaires pour réussir les épreuves d’admission exigeantes. Les étudiants bénéficient d’un enseignement intensif en arts plastiques, dessin, couleur, volumes, création numérique et culture artistique. Ils travaillent sur des projets créatifs individuels et collectifs, construisent un solide portfolio et apprennent les méthodologies de travail indispensables.

Le programme de la Prépa Design couvre généralement les matières suivantes : pratique du dessin, peinture, sculpture, photographie, typographie, création numérique, culture artistique et histoire de l’art. Les cours théoriques alternent avec des ateliers pratiques pour une immersion complète dans l’univers des arts appliqués.

À l’issue de cette année préparatoire, les étudiants sont mieux armés pour postuler dans les écoles d’art, de design d’espace, de design graphique, de design de mode ou de design d’objet de leur choix. La Prépa Design permet ainsi d’acquérir les bases solides et le niveau technique requis, tout en affinant son projet professionnel dans les métiers créatifs.

Témoignages et retour d’expérience d’étudiants et de professionnels

La disparition de la MANAA et son remplacement par le DNMADE ont suscité de nombreuses réactions dans le milieu des arts appliqués. Certains étudiants et professionnels accueillent ce changement avec enthousiasme, tandis que d’autres expriment des inquiétudes quant à l’avenir de ces formations.

Pour Léa, étudiante en design graphique, le DNMADE représente une opportunité de valoriser davantage les compétences techniques et créatives acquises pendant les études. « Avec ce nouveau diplôme, nos talents seront mieux reconnus sur le marché du travail », affirme-t-elle. Cependant, elle regrette la perte de la dimension artistique et culturelle que proposait la MANAA.

Du côté des enseignants, les avis sont partagés. Certains saluent la modernisation des programmes, désormais mieux adaptés aux besoins de l’industrie. D’autres craignent une standardisation excessive des formations, au détriment de l’expression personnelle des étudiants.

Quant aux professionnels, nombreux sont ceux qui se réjouissent de l’arrivée de jeunes diplômés mieux préparés aux réalités du marché. Néanmoins, certains regrettent la disparition d’un diplôme emblématique, reconnu depuis des décennies dans le secteur des arts appliqués.

Au final, ces changements soulèvent des questions sur l’équilibre à trouver entre l’acquisition de compétences techniques pointues et le développement d’une sensibilité artistique unique. L’avenir nous dira si le DNMADE saura relever ce défi et former une nouvelle génération de créateurs polyvalents et talentueux.

L’avenir des formations en arts appliqués

La disparition de la MANAA et son remplacement par le DNMADE marquent une étape importante dans l’évolution des formations en arts appliqués en France. Cependant, ces changements ne sont que le début d’une série de réformes visant à moderniser et adapter ces cursus aux besoins actuels et futurs du marché de l’emploi et de l’industrie créative.

Les perspectives pour les prochaines années incluent une plus grande ouverture aux nouvelles technologies, comme le design numérique, la réalité augmentée et la fabrication assistée par ordinateur. Les formations devront intégrer ces outils de pointe pour préparer les étudiants aux défis de demain. De plus, une attention particulière sera portée sur le développement durable et l’éco-conception, des enjeux cruciaux pour le design et l’artisanat d’aujourd’hui.

De nouvelles réformes sont également envisagées pour renforcer les liens entre les écoles d’arts appliqués et les entreprises. Des stages obligatoires, des projets en partenariat avec des professionnels ou encore l’intervention de designers et d’artisans reconnus dans les cursus permettraient une meilleure adéquation entre la formation et les réalités du terrain.

Enfin, un des défis majeurs sera de valoriser ces filières souvent méconnues du grand public. Une meilleure communication sur les débouchés professionnels variés, une mise en avant des réussites des anciens étudiants et une ouverture plus large sur les métiers d’art et du design contribueront à attirer les talents de demain.