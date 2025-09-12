Le programmeur construit en quelque sorte le moteur et donne au prototype les moyens de s’élancer quel que soit le support.

L’industrie du jeu vidéo emploie une diversité de programmeurs et développeurs de jeux vidéo aux missions diverses : tous écrivent les incontournables lignes de code qui feront la cohérence du jeu vidéo final.

Missions

Il s’agit de concevoir l’architecture informatique du jeu et d’en optimiser les performances. Selon les sociétés et les projets, les programmeurs ont différentes fonctions et missions.

On peut distinguer :

les programmeurs spécialisés dans les briques de base des jeux (librairies pour les consoles Next-Gen et les moteurs),

les programmeurs experts en 3D ou en rendu,

les développeurs spécialistes de la physique appliquée,

les programmeurs « outils » qui développent les outils de développement utilisés par les autres programmeurs

et les programmeurs « gameplay » qui travaillent sur le contenu des jeux.

La programmation induit trois phases :

Analyse (besoins informatiques du jeu),

Conception détaillée (écriture du programme),

Tests et corrections (le recettage).

Les programmeurs rassemblent les parties du jeu produites par les autres membres de l’équipe : les visuels des infographistes et des modeleurs 3D, les cartes des level designers, les musiques des sound designers… Cet assemblage permet de constituer un « pack » cohérent pour une jouabilité maximale.

Savoir-faire et connaissances

En permanence, le programmeur est soumis aux évolutions technologiques. Il est tenu d’actualiser ses connaissances, de s’adapter aux nouveaux outils, supports ou langages de programmation.

Le programmeur doit maîtriser les outils de développement en équipe (Perforce, SourceSafe…), les outils et langages de programmation C, C++, C#, Unity3D, Unreal Engine 4 et Java, les programmations Windows et DirectX, pour les jeux connectés et Web (PHP, Ajax). On attend des développeurs une disponibilité de tous les instants, en outre, l’une des qualités requises est l’esprit d’équipe.

Rigueur – grande technicité en informatique – dimension créative, ce pourrait être le triptyque du programmeur.

Carrières et débouchés

Le monde des développeurs de jeux vidéo s’est professionnalisé au fil des années. Un cursus qui forme à ce type de métier comme la formation Jeu Vidéo de l’ESMA, est devenue incontournable.

Selon le type de studio ou d’entreprise, un programmeur junior peut devenir senior et, après des années d’expérience, programmeur principal (Lead Programmeur). Il peut aussi se spécialiser dans une technologie ou un langage en particulier. Plus tard, il peut envisager de devenir chef de projet ou directeur technique.

Enfin, avec l’événement de l’e-sport (sport électronique), le marché du jeu vidéo devient un secteur prospère en demande de talents…