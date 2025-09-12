L’Environment Artist est un maillon essentiel dans la production d’un jeu vidéo. Il est en charge de créer l’ensemble des décors qui constituent l’univers des jeux, films d’animations et autres supports de divertissement.

Ils créent des environnements souvent imaginaires sortis tout droit de leur imagination, en 2D ou en 3D.

Missions

L’Environment Artist est responsable de la création des arrière-plans et des décors pour les jeux vidéo, mais aussi pour le cinéma. ll intervient généralement assez tôt dans le pipeline afin de soutenir les concept artists dans les recherches de décors et de références.

Globalement ses missions sont les suivantes :

aménager des environnements et des décors en 3D

concocter des objets et des accessoires qui vont s’insérer dans les décors

respecter les contraintes techniques du jeu

s’appuyer sur des techniques d’animation : modélisation, texturing, rigging, etc.

En production, il travaille toujours en étroite collaboration avec les level et game designers afin de garder une cohérence tout au long du projet.

Savoir-faire et connaissances

L’Environment Artist affiche d’importantes compétences techniques et une maitrise affirmée des logiciels d’animation (Maya, 3ds Max, Zbrush, Substance Designer & Painter, etc.).

En outre, ce technicien confirmé, passionné par l’image, créatif et imaginatif par essence, s’appuie sur un sens artistique développé.

Sens de l’observation, bon esprit d’équipe, facilités pour la communication, sens de la composition, ne nuisent pas loin de là dans l’exercice de ce métier où la capacité d’écoute est impérative pour transcrire avec pertinence les idées du directeur artistique et des créatifs.

L‘Environment Artist est rigoureux, s’adapte rapidement au travail en équipe et est pourvu d’une bonne culture pop.

Parler anglais est aussi très important, notamment pour s’ouvrir à des opportunités internationales, mais aussi pour la maîtrise des logiciels qui sont pour la plupart en anglais.

Autant de qualités et d’expertise que vous apporte notre formation Jeux Vidéo disponible à Bordeaux, Montpellier, Nantes, Rennes et Toulouse.