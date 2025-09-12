Tech Artist ou Technical Artist est un métier émergeant, un nouveau rôle d’interface dans l’industrie du jeu. Le Tech Artist sert de lien, de pont, entre les artistes et les programmeurs qui élaborent un jeu.

Missions

Le Tech Artist est un « couteau suisse » à l’aise sur de nombreux terrains. Il s’assure de la qualité artistique, des performances du jeu vidéo en respectant les intentions artistiques et les limites techniques de l’interface.

Il est censé trouver des solutions en adéquation avec les budgets, les délais, sans trahir la vision artistique, tout en veillant aux bonnes performances du jeu.

Globalement, ce technicien du jeu vidéo doit faire en sorte que les artistes aient tous les logiciels et outils dont ils ont besoin pour s’occuper de la production artistique. Il s’occupe donc de la conception du jeu vidéo, de la mise en place et du suivi des processus artistiques.

In fine, il a la responsabilité de vérifier que tous les éléments du jeu s’adaptent entre eux.

Les Tech Artists sont pour la plupart des passionnés, « des fondus, des mordus » des jeux vidéo, qui font partie de leur ADN privée et professionnelle. On ne fait pas ce métier par hasard.

Souvent, il accompagne les artistes débutants pour les aider à développer leurs compétences.

Savoir-faire et connaissances

Etre Tech Artist, c’est comme son nom l’indique avoir la fibre artistique, ce qui signifie qu’il est créatif, intuitif, curieux, innovant et débrouillard mais pas que…car il se doit d’afficher une maîtrise des techniques de modélisation et de texturation, une maîtrise des logiciels 3D ainsi que de l’anglais.

Technicien et artiste à la fois, elle ou il se doit d’avoir l’esprit collectif puisqu’il travaille en étroite collaboration avec les équipes de production : les artistes, les game designers et les développeurs afin de mettre sur pied, d’élaborer de nouvelles techniques de création.

Pour évoluer avec toutes les chances de réussite dans le milieu, dont il n’existe pas de formation type, il est conseillé de suivre un cursus de niveau Bac +3 d’art ou de Game Design comme celui proposé par l’ETPA à Toulouse, Rennes ou Montpellier.

Ces trois écoles réputées forment durant trois ans des créatifs dotés d’une haute qualité artistique et technique qui leur permet d’être opérationnels immédiatement après l’obtention de leur diplôme dans le monde captivant et attractif du jeu vidéo.