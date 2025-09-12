Également appelé développeur moteur, le programmeur moteur synthétise les comportements, images et sons en temps réel et de réaliser l’univers du jeu (2D/3D). Il s’occupe du rendu graphique du jeu…

Les programmeurs moteurs organisent toute la structure et l’adaptent au matériel.

Missions

Les jeux vidéo voient leur popularité exploser et font désormais partie des loisirs préférés des français.

Pour les mettre au point, de nombreux spécialistes entrent en jeu. Parmi eux se trouve le Programmeur Moteur. Au cœur de chaque jeu vidéo se trouve en effet un moteur, un ensemble de composants logiciels qui effectuent les calculs nécessaires au bon déroulement du jeu.

Qu’on se le dise, le Programmeur Moteur (ou développeur moteur de jeux vidéo) est un développeur avant tout et maîtrise plusieurs langages de programmation et les technologies en lien.

Le Programmeur Moteur ne se contente pas de coder, il doit aussi assurer la maintenance de nombreux outils et s’assurer que le logiciel sur lequel il travaille fonctionne une fois que les différents éléments ont été assemblés.

Quelles sont ses missions, ses activités et ses tâches ? Le programmeur Moteur de jeux vidéo doit s’assurer que le cahier des charges est respecté, que le jeu répond aux attentes techniques demandées. Il doit assembler entre eux différents modules logiciels afin d’obtenir un ensemble cohérent totalement fonctionnel.

Le jeu vidéo doit offrir la même qualité de rendu et de gameplay sur chaque support pour que le jeu tout entier soit véritablement stable. Il devra également s’occuper de la maintenance des outils, les faire évoluer si besoin est, afin que l’expérience des joueurs reste satisfaisante.

Savoir-faire et connaissances

Le Programmeur Moteur est un expert. Il doit s’assurer que tout fonctionne (aspects graphiques, techniques, gameplay) et utiliser les outils de développement.

Ce faisant, il développe, utilise les outils et moteurs, effectue des profilings, gère des problèmes d’optimisation et de synchronisation des architectures, met en œuvre des techniques de gestion des palettes, utiliser l’anglais technique (niveau avancé), etc.…

Il connait la chaîne de production et les métiers du jeu vidéo, les outils (production, intégration, visualisation, test), les langages de programmation, les contraintes et techniques de calculs 3D (géométrie dans l’espace).

Il doit aussi vérifier que le jeu fonctionne sur les différents supports prévus, par exemple si le cahier des charges prévoit que le jeu tournera à la fois sur console Sony, sur ordinateur et sur console Microsoft.

Compte tenu de l’ampleur de sa tâche, le Programmeur Moteur doit faire preuve de rigueur (savoir-faire technique, précision). La créativité est tout aussi nécessaire. Réactivité, résistance au stress sont indispensables pour respecter des délais. Rejoindre la formation jeu vidéo ESMA vous permettra de développer ces compétences clés, et d’affiner votre regard critique et créatif en tant que Programmeur moteur.

Pour exercer ce métier, il est indispensable d’être passionné par l’informatique mais également par les jeux vidéo. Le Programmeur ne compte pas son temps !

Son salaire

A titre indicatif, en 2018 les salaires de Programmeur Moteur junior chez Ubisoft variaient de €28 952 à €34 330. Globalement on peut considérer que son salaire varie entre 30 k€ et 40 k€ (minimum 22 k€ ; maximum 55 k€ ; médiane : 33 k€).

Selon l’entreprise, un programmeur après des années d’expérience peut devenir peut devenir chef de projet ou directeur technique.

Carrières et débouchés

A l’exception des autodidactes de génie (une denrée très rare !), les Programmeurs ont au minimum un bac + 2 ou + 3.

Une formation comme celle proposée par l’ETPA, est donc fortement recommandée.