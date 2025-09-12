Le Game Artist est celui qui détermine les éléments graphiques d’un jeu. C’est le maître d’œuvre du visuel du jeu (personnages, véhicules, accessoires, paysages, arrière-plans, objets, couleurs, textures, vêtements).

Il invente des mondes, les produit concrètement, les anime et réalise précisément ce que va voir le joueur.

Missions

Le look d’un jeu vidéo est un facteur déterminant de son succès, juste derrière sa jouabilité. Certains jeux vidéo tentent de paraître aussi réalistes que possible, tandis que d’autres visent un aspect plus stylisé. C’est le travail du Game Artist de modéliser et de texturer des personnages et des objets pour obtenir le résultat souhaité.

Bien que ce métier soit axée sur l’infographie, les Game Artists vidéo utilisent toujours le dessin à la main traditionnel au tout début du développement de personnages. Ils esquissent les conceptions préliminaires, développent les esquisses dans des formes aussi conviviales que possible puis transforment les esquisses choisies en images de synthèse 2 ou 3D.

Savoir-faire et connaissances

Un Game Artist, c’est l’imagination au pouvoir, un professionnel inventif au niveau visuel !

Pour exercer ce métier, vous devez avoir une connaissance approfondie de la modélisation et de l’animation par ordinateur, que peut vous apporter une formation jeu vidéo comme celle proposée par l’ESMA par exemple. Le fait que vous effectuiez ce travail dans l’industrie du jeu vidéo offre une liberté unique, car vous pourrez créer des mondes nouveaux et originaux.

Le Game Artist est donc capable de créer tout genre d’univers graphiques et maîtrise les techniques créatives traditionnelles et celle du numérique en 2D et 3D. Il a une parfaite connaissance des outils spécialisés pour l’industrie du jeu vidéo (3D Studio Max, Maya, Softimage et Photoshop), ce qui permettra d’offrir aux joueurs des univers graphiques aboutis et pertinents.

Le gamer n’a souvent pas conscience des trésors d’imagination qu’il a fallu déployer pour le river sur son écran ! Qu’on se le dise, la maîtrise technique donne la liberté au Game Artist.

Savoir utiliser les outils techniques de la production visuelle pour étendre sa créativité mais aussi pour gagner du temps est indispensable. Les Game Artists travaillent avec le Game Designer et ont la responsabilité de créer des ressources artistiques spécifiques au sein d’un jeu.

Ils peuvent également créer des illustrations pour des forfaits, du matériel promotionnel et des sites Web. Certains sont spécialisés dans la conception de personnages et de personnages humains, d’autres dans les bâtiments et les paysages, et certains dans les textures d’objets 3D.

Ils doivent garder à l’esprit les capacités techniques et les limites de la plate-forme sur laquelle le jeu sera utilisé.

Son salaire

Un Game Artist junior gagne environ 1950€ en salaire brut, l’expérience acquise permet d’envisager des salaires de 2000 à 3000 Euros bruts /mois. 20 000 à 30 000€ net/an pour un junior…

Carrières et débouchés

Une des premières choses à laquelle vous devrez peut-être réfléchir en tant que Game Artist, c’est de savoir si vous voulez vous spécialiser.

Les plus petites sociétés de jeux recherchent des Game Artists capables d’être polyvalent.

A mesure que les firmes s’agrandissent on vous demandera probablement plus de spécialisation. La double compétence du Game Artist tant en conception qu’en production artistique permet une rapide insertion professionnelle dans le domaine du jeu : jeux vidéo, applications, ARG et interfaces ludiques sous toutes leurs formes.

Il peut prétendre évoluer en tant que Lead Game Artist, Concept and Senior Environment Game Artist, entre autres…