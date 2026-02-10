Qu’est-ce qu’un keyframe ?

Aussi appelé image clé en français, le keyframe est une image représentant les extrémités d’un déplacement, d’un mouvement ou d’une animation. À partir de celle-ci, créée par l’animateur, seront dessinés (ou calculés par l’ordinateur, selon la technique) les images intermédiaires ou intervalles, permettant de représenter le mouvement.

Depuis l’époque des premiers courts métrages d’animation Disney, les keyframes ont toujours été utilisés pour permettre de guider les équipes d’animation, tout en permettant au réalisateur d’avoir une vue d’ensemble de son projet.

L’animatique, squelette du projet d’animation, est créée en assemblant les différentes keyframes (élaborées à partir du storyboard) de l’épisode, du court ou du long métrage en cours de développement, et ce quelque soit la technique ou le logiciel utilisé.

Après validation de l’animatique, le projet qui entrera en phase de production utilisera les keyframes comme références pour élaborer le mouvement, les déplacements de caméra, et l’ensemble de l’univers et des personnages, afin de donner vie à un récit impactant.

Même s’il existe aujourd’hui de nombreux tutoriels en ligne pour se familiariser avec ces techniques, un cursus en animation 3D reste essentiel pour en apprendre toutes les subtilités, ainsi que pour mettre en pratique ces apprentissages dans des projets concrets.