Il existe de nombreux éléments de langage propres à l’animation 3D et au secteur des effets spéciaux, des poses aux inbetweens en passant par la rotomation ou le grooming. Et, bien entendu, il est indispensable de pouvoir maîtriser ce jargon pour pouvoir évoluer de manière fluide dans le secteur. Parmi ces mots étranges et pourtant très importants, l’image clé ou keyframe est sans doute l’un des premiers que vous devrez comprendre et utiliser. Petite fiche lexicale pour briller en soirée auprès de vos proches, ou simplement communiquer efficacement avec vos futurs collègues.
Qu’est-ce qu’un keyframe ?
Aussi appelé image clé en français, le keyframe est une image représentant les extrémités d’un déplacement, d’un mouvement ou d’une animation. À partir de celle-ci, créée par l’animateur, seront dessinés (ou calculés par l’ordinateur, selon la technique) les images intermédiaires ou intervalles, permettant de représenter le mouvement.
Depuis l’époque des premiers courts métrages d’animation Disney, les keyframes ont toujours été utilisés pour permettre de guider les équipes d’animation, tout en permettant au réalisateur d’avoir une vue d’ensemble de son projet.
L’animatique, squelette du projet d’animation, est créée en assemblant les différentes keyframes (élaborées à partir du storyboard) de l’épisode, du court ou du long métrage en cours de développement, et ce quelque soit la technique ou le logiciel utilisé.
Après validation de l’animatique, le projet qui entrera en phase de production utilisera les keyframes comme références pour élaborer le mouvement, les déplacements de caméra, et l’ensemble de l’univers et des personnages, afin de donner vie à un récit impactant.
Même s’il existe aujourd’hui de nombreux tutoriels en ligne pour se familiariser avec ces techniques, un cursus en animation 3D reste essentiel pour en apprendre toutes les subtilités, ainsi que pour mettre en pratique ces apprentissages dans des projets concrets.
Les professionnels de l’animation qui utilisent les keyframes
Quels sont les professionnels qui utilisent les keyframes? Ce sont en majorité les équipes d’animation, qui les utilisent comme références pour mettre en place les différentes séquences des projets d’animation 3D sur lesquels elles travaillent. Mais ces images clés, on l’a dit, servent également de base commune à l’ensemble des départements impliqués dans la production. Ainsi, l’équipe lighting, mais aussi l’équipe layout et les personnes en charge des décors auront besoin d’avoir ces images en tête pour créer les cadrages adéquats et éviter de perdre du temps à la mise en place d’un setup qui ne serait ensuite pas utilisé. De même, les personnes responsables du montage, mais aussi de la création sonore et de la musique utiliseront ces keyframes pour définir le tempo de l’oeuvre sur laquelle elles travaillent.
Enfin, on l’a dit, ces images clés assemblées servent également au réalisateur (et aux équipes de production) pour avoir une appréciation globale du projet, et éventuellement en adapter le rythme ou la teneur si nécessaire, avant la phase d’animation.
En dessin animé, qu’il soit traditionnel ou numérique, cette utilisation des keyframe est d’autant plus importante que les intervallistes auront besoin de ces images pour créer des mouvements fluides, en appliquant les douze principes de l’animation, un ensemble de conseils formalisés en 1981 par Ollie Johnston et Frank Thomas, deux animateurs ayant longtemps travaillé chez Disney.
En animation 3D, même si la création des intervalles et souvent (semi)automatique (on parle alors d’interpolation numérique), il est essentiel d’avoir ces images clés en tête pour donner corps aux personnages et aux éléments animés du film, en mêlant créativité et sens artistique avec maîtrise technique des processus d’interpolation.
Enfin, l’utilisation d’images clés dépasse le seul secteur de l’animation, puisque celles-ci seront également utilisées dans les effets spéciaux ou le jeu vidéo pour la création de séquences à fort impact.
Alors que des secteurs de plus en plus nombreux (la publicité, la musique, l’industrie automobile, mais aussi l’enseignement ou encore l’industrie pharmaceutique) ont aujourd’hui recours à l’animation, maîtriser le principe des keyframe et comprendre ses différentes implications est donc un vrai atout pour se démarquer, et construire son expertise en animation 3D.
