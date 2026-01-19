- Date de publication 19.01.2026
- theme Articles thématiques
- Formation Cinéma d’Animation 3D et Effets Spéciaux
Qu’est-ce que l’animatique ?
Utilisée par l’ensemble de l’industrie du cinéma d’animation, qu’il soit 2D ou 3D, l’animatique est un outil essentiel pour la création. Mais à quoi correspond-elle?
On peut définir cet élément de la chaîne de production comme un “storyboard animé”. Outil de travail qui résulte de l’aboutissement de l’écriture et du développement du projet d’animation, il s’agit d’un squelette sur lequel sera construit l’entièreté du film, et qui donne un bon aperçu du projet final. Celle-ci est parfois accompagnée d’une piste sonore, de dialogues et d’une musique qui permet de donner aux équipes une vue d’ensemble du projet. L’animatique sert aussi à préfigurer le montage, et permet des ajustements de rythme avant de passer à l’étape de production.
Différence entre animatique et storyboard
Si l’animatique est souvent constituée à partir d’images du storyboard, cette dernière se distingue par son mouvement et son rythme. Elle constitue en général l’étape suivante après le storyboard et traduit les descriptions, cadrages et mouvements évoqués de celui-ci en animations simples.
Enfin, en termes de format, celle-ci se présente sous un format vidéo tandis que le storyboard est quant à lui une suite d’images fixes, sans effets sonores ou voix accompagnant le projet.
Les étapes de création d’une animatique
En tant que squelette du futur projet d’animation, il est essentiel de pouvoir planifier et budgéter la création de son animatique très tôt dans le développement du projet. En France, certaines aides comme l’aide à l’écriture ou l’aide à la préparation du CNC permettent de financer partiellement ce développement, très coûteux en temps et en énergie mais néanmoins crucial pour débloquer les financements nécessaires à la réalisation du projet.
Il n’est d’ailleurs pas rare que les producteurs décident d’eux-mêmes financer une partie de celle-ci, afin de convaincre plus facilement des financeurs potentiels.
C’est le cas d’Arco, long métrage d’animation récemment couronné du Cristal à Annecy, dont le réalisateur Ugo Bienvenu et son producteur Félix de Givry ont réalisé 45 minutes d’animatique en autofinancement avant de signer avec Natalie Portman et sa société de production MountainA.
Mais comment crée-t-on une animatique?
Si, avant l’ère du numérique, cet outil était créé sur les banc-titres des studios, il est aujourd’hui bien plus facile de créer une animatique de qualité grâce aux outils modernes d’animation numérique. D’un point de vue organisationnel, voici comment nous vous conseillons de créer votre animatique :
De l’image au banc de montage
La première étape de la construction de votre animatique consiste à rassembler vos visuels de storyboard et les intégrer dans un outil de montage. Là, vous pourrez définir la durée des plans, et placer vos visuels dans l’ordre de la narration afin de créer un récit fluide.
Définir le rythme et les mouvements de caméra
Grâce à l’animatique, vous pourrez donner à votre storyboard une dimension supplémentaire en intégrant zooms, panoramiques et mouvements de caméra au sein de votre projet. Outil de visualisation par excellence, c’est aussi un squelette qui permettra aux équipes d’animation de calculer la durée des plans, et au réalisateur de visualiser son montage.
L’animation étant un art coûteux, il est important que cette première “version” du film reflète au mieux le montage final du projet, afin d’éviter toute perte d’animation et de séquences qui seront in fine non utilisées.
Casting, effets sonores et musique
C’est souvent à l’étape de l’animatique que sont intégrées les voix (temporaires ou définitives), ainsi que les effets sonores et les prémices de ce que sera la bande son du projet. À nouveau, dans un souci d’efficacité et pouvoir éviter la déperdition d’énergie et de budget. Dans le cadre de projet de haut niveau où les bouches des personnages doivent être synchronisées avec les dialogues (lip syncing), l’enregistrement de ces voix en amont permet également aux équipes d’animation de travailler directement sur le matériau final, en évitant les itérations.
Les outils et logiciels pour réaliser une animatique
Pour construire votre animatique, il est essentiel de s’armer des bons outils. Des logiciels comme Adobe Photoshop ou Toon Boom Harmony permettent de réaliser des animatiques en 2D de manière intuitive en quelques étapes clés, que nous vous détaillons ci-dessus. Chacun de ces logiciels disposent d’un banc de montage et d’outils d’intégration sonores qui permettent de créer une animatique de A à Z, même si leur prise en main peut se révéler difficile.
Au-delà de ces logiciels payants, Blender est également (gratuit et open source) qui permet de créer des animatiques, et dont la communauté très active propose de nombreux tutoriels. Enfin, des outils en ligne comme Animaker ou même Canva peuvent être utilisés pour la création d’animations simples de ce type. Tout dépend de l’ampleur de votre projet, et des équipes avec lesquelles vous travaillerez. Si vous avez l’ambition de construire votre carrière dans l’animation, une formation dans une école d’animation 3D reste le meilleur moyen de vous former aux outils de création d’animatique, car vous serez vous-même amené à en créer de
Dans quels secteurs a-t-on besoin d’une animatique?
Si le cinéma d’animation est évidemment le premier secteur qui vienne à l’esprit lorsqu’on parle d’animatique, le jeu vidéo utilise régulièrement cet outil pour ses séquences narratives. Dans le cinéma en prise de vues réelles, des cinéastes comme Wes Anderson se servent souvent de l’animatique pour mettre en place leur séquences clés, tout comme les musiciens qui sont friands d’animation pour leurs clips.
Enfin, le secteur de la publicité et du marketing utilise souvent cet outil de travail avant de passer à la phase de production de campagnes impactantes. Autant d’applications, qui offrent aux spécialistes de cet outil de nombreuses opportunités.
