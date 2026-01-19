Les étapes de création d’une animatique

En tant que squelette du futur projet d’animation, il est essentiel de pouvoir planifier et budgéter la création de son animatique très tôt dans le développement du projet. En France, certaines aides comme l’aide à l’écriture ou l’aide à la préparation du CNC permettent de financer partiellement ce développement, très coûteux en temps et en énergie mais néanmoins crucial pour débloquer les financements nécessaires à la réalisation du projet.

Il n’est d’ailleurs pas rare que les producteurs décident d’eux-mêmes financer une partie de celle-ci, afin de convaincre plus facilement des financeurs potentiels.

C’est le cas d’Arco, long métrage d’animation récemment couronné du Cristal à Annecy, dont le réalisateur Ugo Bienvenu et son producteur Félix de Givry ont réalisé 45 minutes d’animatique en autofinancement avant de signer avec Natalie Portman et sa société de production MountainA.

Mais comment crée-t-on une animatique?

Si, avant l’ère du numérique, cet outil était créé sur les banc-titres des studios, il est aujourd’hui bien plus facile de créer une animatique de qualité grâce aux outils modernes d’animation numérique. D’un point de vue organisationnel, voici comment nous vous conseillons de créer votre animatique :

De l’image au banc de montage

La première étape de la construction de votre animatique consiste à rassembler vos visuels de storyboard et les intégrer dans un outil de montage. Là, vous pourrez définir la durée des plans, et placer vos visuels dans l’ordre de la narration afin de créer un récit fluide.

Définir le rythme et les mouvements de caméra

Grâce à l’animatique, vous pourrez donner à votre storyboard une dimension supplémentaire en intégrant zooms, panoramiques et mouvements de caméra au sein de votre projet. Outil de visualisation par excellence, c’est aussi un squelette qui permettra aux équipes d’animation de calculer la durée des plans, et au réalisateur de visualiser son montage.

L’animation étant un art coûteux, il est important que cette première “version” du film reflète au mieux le montage final du projet, afin d’éviter toute perte d’animation et de séquences qui seront in fine non utilisées.

Casting, effets sonores et musique

C’est souvent à l’étape de l’animatique que sont intégrées les voix (temporaires ou définitives), ainsi que les effets sonores et les prémices de ce que sera la bande son du projet. À nouveau, dans un souci d’efficacité et pouvoir éviter la déperdition d’énergie et de budget. Dans le cadre de projet de haut niveau où les bouches des personnages doivent être synchronisées avec les dialogues (lip syncing), l’enregistrement de ces voix en amont permet également aux équipes d’animation de travailler directement sur le matériau final, en évitant les itérations.